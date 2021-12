I mercati come da attese continuano a scendere ma dove comprare in ottica di breve e medio termine?

Quando i mercati scendono, molti iniziano a disperarsi e a fasciarsi la testa proiettando ribassi a volte anche apocalittici. Dal 1898 ad oggi, listini azionari sono saliti in media del 12% all’anno, pur vivendo oscillazioni anche forti e fino al 70/80% verso il basso.

C’è però una certezza ed è la seguente: il listino azionario mondiale è ritornato sempre sui massimi ante crisi, entro un periodo di 36/60 mesi, Una solta volta, dopo la crisi del 1929 ha impiegato oltre un decennio.

Quindi, una strategia efficiente dice che sui ribassi che superano il 10% si potrebbe iniziare a comprare. Oggi, vogliamo fare qualcosa in più, ovvero utilizzare le tecniche proprietarie di ProiezionidiBorsa per definire gli obiettivi di prezzo e tempo di questa fase discendente.

Il ribasso continuerà fino a tutto dicembre?

Questa infatti è la previsione del nostro frattale annuale.

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al giorno 26 novembre.



Obiettivo dei prezzi fino a quando la tendenza non invertirà al rialzo:

Dax Future

15.540 e poi 14.789. Al momento la probabilità è del 20% che si vada sotto 14.789.

Eurostoxx Future

4.144,5 e poi 3.880. Al momento la probabilità è del 20% che si vada sotto 3.880.

Ftse Mib Future

25.980 e poi 24.140. Al momento la probabilità è del 20% che si vada sotto 24.140.

S&P 500 Index

4.472 e poi 4.202. Al momento la probabilità è del 20% che si vada sotto 4.202.

Quali sono i punti temporali in cui si potrebbe assistere alla formazione del bottom?

6/8 dicembre oppure settimana del 3 gennaio o 17 gennaio. Poche probabilità che questo ribasso duri oltre queste date.

Come al solito poi seguiremo gli eventi di giorno in giorno.