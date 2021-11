Specialmente superata una certa età non è raro che l’attività intestinale cominci a diventare meno regolare conferendo pesantezza e senso di gonfiore. Questo, inoltre, potrebbe accadere in modo più marcato in quei soggetti che conducono una vita particolarmente sedentaria e povera di attività fisica. Spesso infatti sottostimiamo l’impatto che il movimento, anche pochi minuti al giorno, potrebbe avere sul nostro fisico, non solo da un punto di vista intestinale. In precedenza avevamo sottolineato che, ad esempio, basterebbero 15 minuti di quest’attività per fare scorta di vitamina D e rinforzare le ossa. Naturalmente, l’attività fisica avrebbe bisogno di essere affiancata anche ad una sana alimentazione che possa aiutarci a fronteggiare alcuni disturbi comuni.

A tal proposito, per liberare l’intestino ecco un alimento che aiuterebbe anche a tenere a bada grassi e colesterolo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Una nuova scoperta

Tra i tanti alimenti che potrebbero rivelarsi alleati della salute, oggi vogliamo presentarne uno che fino a pochi anni fa veniva considerato un prodotto di scarto. Stiamo parlando della crusca di avena, ossia il risultato della lavorazione dell’avena macinata che, invece, negli ultimi decenni ha conquistato maggiore autorevolezza nella nostra dieta.

La crusca di avena, infatti, vanterebbe delle proprietà davvero interessanti, specialmente per quel che concerne la regolarità intestinale e il potenziale controllo di grassi e colesterolo.

La grande abbondanza di fibre aiuterebbe il transito intestinale favorendo l’evacuazione delle feci e riducendo il conseguente assorbimento di colesterolo. Allo stesso tempo come riportato sulle pagine di Humanitas, sembrerebbe che questo prodotto sia in grado di ridurre la presenza di grassi nel sangue. Questo gli consentirebbe di confermarsi come un alimento adatto anche per chi soffre di intolleranza al glucosio e diabete. A tal scopo, l’utilizzo della crusca di avena dovrà essere valutato insieme ad un medico.

Per liberare l’intestino ecco un alimento che aiuterebbe anche a tenere a bada grassi e colesterolo

Oltre alle fibre, la crusca di avena vanterebbe grandi quantitativi di nutrienti come vitamine e minerali. Nello specifico, questo prodotto sarebbe ricco di magnesio, potassio, calcio, ma anche di vitamina B, E, K.

Infine, alcuni studi suggerirebbero che la crusca di avena possa avere effetti positivi anche sulla salute della pelle.

Come detto in precedenza, tuttavia, questo prodotto è considerato un alimento lassativo e pertanto potrebbe risultare sconsigliato per chi soffre di colite.

Approfondimento

Per prevenire il tumore al colon non dovremmo ignorare questo semplice gesto dopo i 50 anni