Contro la diarrea del viaggiatore questa potente soluzione minerale reidraterebbe ottimamente anche se accompagnata da bevande fermentare o aromatizzate

Se ci apprestiamo a partire e stiamo finendo di fare i preparativi, sarebbe utile tenere presente alcune conseguenze create da questa sindrome che è più comune di quanto pensiamo. La diarrea del viaggiatore arriverebbe a colpire anche il 50% delle persone che si spostano verso Paesi che presentano condizioni igienico–sanitarie e alimentari diverse dalle nostre.

È più facile ingerire acqua o alimenti contaminati quando si esce dalla routine quotidiana e si sta in giro per la maggior parte del tempo. A questo si aggiunge che anche la tensione del viaggio potrebbe farsi sentire. I preparativi, gli orari da rispettare, gli spostamenti, la paura per il volo. Tutto questo potrebbe crearci problemi a livello intestinale e turbare l’equilibrio della nostra flora batterica. Solitamente i sintomi non durano per molto tempo, anzi dopo 3 giorni potremmo abituarci al cambiamento e rimetterci in sesto.

Comportamenti corretti e prevenzione

Quando i problemi si protraggono arrivando a 5 e poi a 10 giorni, alla sofferenza si aggiunge la beffa della vacanza andata male e dei soldi spesi inutilmente. Contro la diarrea del viaggiatore esistono, però, diverse misure preventive che potrebbero aiutarci a evitarla oppure a porre rimedio nel caso in cui ne venissimo colpiti. Mangiare solo cibi cotti, bere acqua confezionata e lavarsi i denti con l’acqua della bottiglia sono alcuni suggerimenti di partenza che potrebbero essere molto utili.

Le scariche diarroiche e l’eventuale febbre costringerebbero il nostro organismo a perdere molti liquidi e sali minerali. In questi casi, potremmo sciogliere in 1litro di acqua 2 cucchiaini di miele, 1 gr di sale marino, 1 pompelmo, 1 limone e 1 cucchiaino di magnesio in polvere. Pompelmo e limone dovrebbero essere spremuti e consumati subito. Il miele dovrebbe essere leggermente riscaldato con acqua calda.

Contro la diarrea del viaggiatore questa potente soluzione minerale reidraterebbe ottimamente anche se accompagnata da bevande fermentare o aromatizzate

Questa bevanda reidratante ben si sposerebbe con i probiotici contenuti in alcune bevande come il tè Kombucha. Si tratta di un infuso in grado di ridare equilibrio allo stomaco aiutando la digestione. È un ottimo sostituto delle bevande energetiche. Queste potrebbero contenere conservanti e coloranti che in caso di attacchi diarroici andrebbero a peggiorare la situazione.

L’effetto probiotico all’interno dell’intestino è un effetto attivo, sono i batteri con cui la bevanda viene fatta fermentare a produrre effetti positivi per equilibrio e salute della flora danneggiata.

Anche un’acqua aromatizzata con proprietà disintossicanti potrebbe essere affiancata alla soluzione minerale. Pensiamo a un’acqua oligominerale iposodica arricchita con 3 limoni biologici spremuti e abbondanti foglie di menta. Tenuta in infusione per 10 minuti e in frigorifero per 2 ore raggiungerebbe la giusta temperatura e avrebbe una rapida efficacia.

Crampi addominali e scariche liquide potrebbero rovinare la prima parte della nostra vacanza. Basta poco per riprenderci, queste bevande nutrienti potrebbero essere la giusta soluzione.

