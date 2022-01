Nonostante l’acqua sia un elemento vitale per il nostro corpo, non sempre riusciamo a bere in maniera corretta scegliendo il prodotto più adatto alle nostre esigenze.

Bere un bicchiere d’acqua appena svegli, ingerirne piccole dosi durante la giornata o qualche bicchiere prima dei pasti sono accorgimenti molto importanti.

Spesso però ce ne dimentichiamo allontanandoci dal fabbisogno giornaliero per bere solo quando si presenta lo stimolo.

Il cetriolo è un frutto estremamente vitaminico ed è un prezioso alleato per ottenere il giusto apporto di minerali. L’acqua di cetriolo ha numerose proprietà benefiche e può essere preparata in casa senza grandi difficoltà. Non solo. Il fatto che possieda proprietà diuretiche aiuta a liberare le tossine dalle cellule prevenendo le infiammazioni che provocano ritenzione idrica e cellulite.

Le sostanze antiossidanti presenti nel cetriolo aiutano a regolarizzare la pressione sanguigna e combattono i gonfiori causati dall’accumulo di liquidi.

La quantità di acqua che beviamo durante il giorno determina lo stato di salute della circolazione e del nostro fegato.

Per rimanere snello e in forma il fegato ha bisogno di attività, ecco perché il consiglio che sentiamo spesso di bere almeno 2 litri di acqua al giorno è ottimo.

Chi soffre di gonfiore alle gambe tende a bere di meno per la paura della ritenzione idrica. Preparando quotidianamente una bevanda naturale come l’acqua di cetriolo questa paura scomparirà.

Per la preparazione in casa, un piccolo trucco è quello di utilizzare un’acqua oligominerale con poco sodio e con una buona composizione di calcio, magnesio e solfati. Per il metabolismo sarà un vero toccasana è aiuteremo al meglio il nostro fegato nelle sue funzioni fondamentali.

Come prepararla

Quest’acqua diuretica potrebbe aiutare a diminuire la cellulite, sconfiggere le gambe gonfie e supportare il fegato nelle sue funzioni, per la preparazione bastano pochi passaggi.

Tagliamo le estremità del cetriolo dopo averlo lavato accuratamente. Le estremità vanno scartate. Un cetriolo di medie dimensioni può essere utilizzato per preparare 2 litri di acqua.

Sbucciamolo superficialmente e tagliamo fettine spesse 2 centimetri, riempiamo una caraffa di acqua e mettiamoci dentro le fettine. Teniamo la caraffa in frigorifero per almeno un’ora in modo che l’infusione sia efficace.

Possiamo ripetere la preparazione tre volte a settimana per avere l’acqua sempre pronta per l’occorrenza.

Se vogliamo arricchire la preparazione utilizziamo limone e zenzero che si sposano benissimo con il sapore del cetriolo e contengono proprietà altrettanto salutari. I benefici saranno visibili in pochissimo tempo.