Quando c’è di mezzo la moda lo stupore è all’ordine del giorno. In ogni periodo dell’anno vediamo uscire pezzi da sogno che vorremmo subito nel nostro armadio. Se per l’estate in tante desiderano una gonna che sfina i fianchi e nasconde i polpacci, altrettante bramano una borsa fascinosa.

Un accessorio che sappia valorizzare il nostro outfit e risultare comodo e alla moda, infatti, è davvero utile e irrinunciabile. Proprio la borsa è uno dei simboli per eccellenza della femminilità, tanto che in commercio ne esiste un’infinità di modelli. Ma, se vogliamo un pezzo unico col quale distinguerci in giro per le strade, non possiamo rinunciare a quello di cui parleremo oggi.

Un gioiello che brilla indosso

La vera it bag che non potremo lasciarci sfuggire e che ci terrà compagnia per tutta l’estate è la cosiddetta borsa gioiello. È perfetta da sfoggiare a feste e cerimonie, ma anche da abbinare a un outfit casual dell’ultimo minuto.

Dunque, ecco la borsa elegante e glamour destinata a spopolare. Portandola con noi risulteremo sempre trendy e mai fuori moda, pronte per il prossimo party in riva al mare. Vediamo subito le proposte più intriganti e gli abbinamenti consigliati per risaltare al massimo tra la folla.

Ecco la borsa elegante e glamour destinata a spopolare, strepitosa anche su look casual con sneakers e Tshirt

Di borse gioiello ve ne sono di diverse tipologie, ma tutte si distinguono per la lucentezza di cristalli e strass. Per deliziarci potremmo sfogliare il catalogo di qualche mini e micro bag. Prada e Stella McCartney le hanno sapute valorizzare splendidamente, sfornando un accessorio da sogno in versione ridotta. Degne di nota sono anche le proposte di altre case di moda, vedi Jimmy Choo e Balenciaga.

Certo, come è facile aspettarsi il costo non è propriamente alla portata di tutti. Se cerchiamo qualche soluzione più economica, potremmo comunque puntare ai modelli di Gusaino e Giarité.

La borsa gioiello è elegantissima anche a mano nei colori del blu, giallo o argento. Anche le tonalità pastello non sfigurano e impreziosiscono il look con vivacità. Per scostarci dalla solita routine potremmo farci tentare dalle baguette anni ’90, già ostentate con classe da star quali Britney Spears e Paris Hilton.

E gli abbinamenti? Semplice, le borse gioiello stanno a meraviglia con jeans dritti e Tshirt. Le più freddolose potrebbero esibire anche un comodo maglione oversize. Completiamo il look con un intramontabile paio di sneakers o delle sensuali ballerine ai piedi.

Approfondimento

Come vestirsi per sembrare più magre e slanciare la figura guadagnando centimetri in altezza senza rinunciare allo stile