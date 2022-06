Vivere viaggiando è un sogno che in realtà può diventare realtà. Infatti, la società si divide essenzialmente in due categorie: una parte ha dei sogni e l’altra invece cerca di metterli in pratica e trasformarli in realtà. Anche sul viaggio la questione è simile, per non dire proprio identica. Forse non esiste il lavoro di viaggiatore in quanto tale, ma esistono tantissime possibilità per viaggiare con davvero pochissimi soldi o addirittura guadagnandoci qualcosina. Infatti, ecco come viaggiare gratis al mare o per il Mondo spendendo pochissimo.

Fare surf sui divani o prendersi cura di una casa altrui

Sembra uno strano modo di dire, ma in realtà è una pratica molto diffusa. Nata da un sito che ha lo stesso nome in inglese, il couchsurfing consente di ospitare ed essere ospitati in casa gratuitamente. Sta nel buon cuore di chi riceve il regalo l’onere di ripagare l’ospite magari con un’ottima spesa al supermercato o una cena al ristorante. Comunque, la notte è pagata e spesso non si tratta solo di una. Inoltre, sui vari siti è possibile controllare le recensioni degli ospiti precedenti e valutare per bene casa per casa.

Altrimenti, si può optare per il cosiddetto house sitting. Altri siti infatti pubblicano degli annunci di proprietari che per una ragione o per l’altra richiedono la presenza di qualcuno in casa loro durante la loro assenza. In cambio, cedono naturalmente la casa e pagano anche qualche commissione a chi accetta l’offerta. In questo modo si può viaggiare da Paese a Paese senza pagare il pernottamento.

Ecco come viaggiare gratis al mare o per il Mondo e addirittura ricevere soldi per esplorare

Chi ha un’anima sensibile verso le problematiche mondiali delle società più povere può scegliere di partecipare ad un volontariato internazionale. Il prezzo del biglietto aereo di solito è a carico del volontario, ma il vitto e l’alloggio è garantito.

Un altro lavoro che ci permette di viaggiare quasi a zero è aiutare i piccoli bed and breakfast in piccole mansioni quotidiane. Esistono delle piattaforme online in cui i proprietari ricercano figure professionali anche part time.

Un lavoro estremamente interessante ma difficilmente accessibile è l’ispettore degli alberghi di lusso, che prevede il pernottamento in alberghi a cinque stelle per controllarne tutti i servizi.

