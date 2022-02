Tra gli alimenti medicamentosi, l’aglio ha una posizione di privilegio grazie alle diverse proprietà benefiche che è in grado di garantire.

La presenza di allicina, zolfo e vitamina B lo rendono efficace quando è necessario abbassare la glicemia o tutelare il sistema cardiovascolare.

Combinato con altri alimenti può essere un potente integratore da inserire nella propria dieta per combattere trigliceridi e colesterolo, eliminare il grasso accumulato, diminuire la pressione arteriosa.

Una ricetta semplice

Aggiungere alle proprietà antibiotiche dell’aglio quelle dietetiche e alcalinizzanti del limone ci consente di ottenere un mix incredibile per l’organismo.

L’azione congiunta di questi due alimenti aiuta a prevenire la formazione di grumi nel sangue ed è quindi adatta per pulire le arterie tenendole più libere.

Quando il fisico riesce a espellere le tossine senza difficoltà il corpo depurato rende più facile il raggiungimento di un equilibrio fondamentale per la perdita del grasso corporeo in eccesso.

Le ricette per la preparazione di questo mix alimentare sono diverse.

La più veloce è quella riguardante il decotto.

Facendo bollire un limone non tagliato e non sbucciato e uno spicchio d’aglio anch’esso non sbucciato e intero per 7 minuti otteniamo il nostro decotto energizzante. Consumato tiepido e senza zucchero è ideale per per eliminare i gas intestinali in eccesso.

Come per qualunque alimento, è sconsigliato un consumo eccessivo soprattutto se si soffre di problemi allo stomaco o di ulcere. Il limone è un alimento acido che potrebbe creare problemi a chi soffre di reflusso gastrico.

Per pulire le arterie ed eliminare grasso addominale e gas intestinali, aglio, latte e limone potrebbero essere la cura giusta nonostante gli effetti collaterali

Mettere insieme aglio e latte potrebbe non essere la prima idea che ci viene in mente.

Molti considerano questa bevanda facile da preparare importante quasi come una medicina per migliorare la salute generale del nostro organismo.

Facciamo bollire un pentolino d’acqua e aggiungiamo una tazza di latte durante l’ebollizione dopodiché tritiamo un paio di spicchi di aglio puliti.

Aspettiamo fino a che il composto non si restringe almeno della metà e aggiungiamo un cucchiaino di zucchero di canna o di miele.

Il colesterolo cattivo viene neutralizzato e l’allicina, lo zolfo e il selenio lavorano per eliminare il grasso presente nel fegato. Depurando le tossine in eccesso, sia il grasso addominale che i gas intestinali diminuiscono dando all’organismo una mano a raggiungere una situazione di benessere diffuso.

Alla bevanda possono essere aggiunti diversi altri ingredienti come curcuma, pepe nero, cumino o coriandolo che daranno un gusto più deciso.

Anche in questo caso l’abuso di un mix molto energetico potrebbe non essere una soluzione ideale per chi soffre di reflusso gastrico o di diabete. Ma anche chi sta combattendo contro calcoli alla cistifellea o malattie al pancreas dovrebbe scegliere rimedi differenti.