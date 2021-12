Nonostante il 2022 sia ormai alle porte, ci sono ancora gli ultimi giorni di dicembre da vivere intensamente. Per certi versi, è positivo pensare già all’anno nuovo che verrà, ponendosi obiettivi e pensando a come raggiungerli. Tuttavia, non è altrettanto corretto dimenticare che ci sono ancora 2 settimane di dicembre che saranno veramente decisive.

Infatti, anche secondo l’oroscopo i cambiamenti principali inizieranno già dai prossimi giorni, in particolar modo dal 28 dicembre, dopo l’ingresso di Giove in Pesci. Questo evento astrologico porterà davvero tantissima energia positiva in quasi tutti i segni dell’oroscopo. Ma saranno soprattutto 3 quelli che sapranno realmente approfittare di questo periodo favorevole. Vediamo insieme quali saranno.

In arrivo un fiume d’oro per questi 3 segni zodiacali che dal 28 dicembre verranno premiati da Giove

Fra i segni più fortunati nell’ultima parte di dicembre troviamo il segno del Leone. Anche se questo mese è iniziato abbastanza bene, la prossima Luna piena porterà un po’ di instabilità. Tutto però si risolverà, verso l’ultima settimana di dicembre, proprio con l’arrivo di Giove.

Infatti, si prospettano tantissime nuove opportunità, soprattutto negli investimenti, che daranno tanti bei frutti nel 2022 e negli anni a venire. Inoltre, la sorte sarà benevola anche al lavoro, dove ben presto arriveranno delle occasioni per esprimere tutto il potenziale finora inespresso.

Un segno d’aria baciato dalla sorte

I giorni a ridosso della festa di Capodanno saranno pieni di gioia e serenità anche per l’Acquario.

L’ingresso di Giove infatti porterà tanta fortuna nel settore finanziario, con l’arrivo di nuove possibilità di guadagno. Tanto è vero che, secondo l’oroscopo, questo segno potrebbe essere uno dei fortunati vincitori della Lotteria, o di altri giochi.

Ma senza far troppo affidamento sulla “Dea bendata”, potrebbe arrivare anche al lavoro un aumento in busta paga. Il consiglio è quello di dimostrare iniziativa e dedizione, specie negli ultimi giorni del 2021, per fare una buona impressione al datore di lavoro.

Un segno di terra che nel 2022 farà faville

Gli ultimi giorni di dicembre saranno decisivi anche per i nati sotto il segno della Vergine. Infatti, l’influenza di Giove porterà sicuramente una ventata di positività, dopo un inizio del mese non proprio esaltante.

Sul posto di lavoro ritornerà il sereno, così come nella famiglia, e finalmente si potrà pensare al 2022 con un po’ di lucidità. Il prossimo anno infatti sarà estremamente positivo e bisognerà essere pronti ad approfittare di tutte le occasioni che verranno. Inoltre, anche per questo segno, ci saranno forti possibilità di vincere una grossa somma di denaro del tutto inaspettata.

Quindi, è in arrivo un fiume d’oro per questi 3 segni zodiacali che dal 28 dicembre verranno premiati da Giove.