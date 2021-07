Capita spesso che si presentino a casa gli amici per una visita a sorpresa a ridosso dell’orario di cena e oltre al piacere della compagnia, ci assale il panico della cena. Soprattutto se non siamo pratiche e se la cucina non è la nostra passione per eccellenza. Per ovviare a queste piccole crisi da imprevisto, possiamo procurarci anzitempo qualche ricetta semplice con ingredienti che facilmente abbiamo in casa e tenerla in serbo per l’occorrenza.

Ricetta facile e veloce con un ingrediente semplice che è un vero un asso nella manica

Di seguito proponiamo una ricetta dai tempi record. Per la preparazione, infatti, non richiede più di mezz’ora e gli ingredienti sono semplicissimi. Parliamo dei bucatini al pangrattato con alici e capperi. Ricetta che rimanda molto alla tipica “pasta ca muddica” (pasta con la mollica) della meravigliosa Sicilia. Nel nostro caso il vero asso nella manica è il pangrattato che conferisce sempre (anche in altre ricette) quel tocco sicuro che insaporisce di particolarità il nostro piatto.

Ingredienti per 4 persone:

a) 320 gr di bucatini;

b) 1 cucchiaio di capperi sotto sale;

c) 5 acciughe sotto sale;

d) 100 gr di pangrattato;

e) 150 gr di olive nere;

f) olio extravergine di oliva e sale q.b.

Preparazione

La nostra ricetta facile e veloce con un ingrediente semplice che è un vero un asso nella manica si prepara in poco tempo. Poniamo l’acqua in pentola e portiamo a bollore. Intanto laviamo le acciughe e i capperi per rimuovere il sale e denoccioliamo le olive nere. In una padella poniamo due cucchiai d’olio extravergine di oliva e lasciamo stemperare le acciughe. Dopo qualche minuto, uniamo capperi e olive.

La pasta

Intanto lessiamo la pasta in acqua salata. Quando mancano pochi minuti alla cottura, in un tegame mettiamo due cucchiai d’olio e versiamo gradualmente il pangrattato avendo cura di girare con un cucchiaio di legno per 2 minuti al massimo. A questo punto coliamo la pasta e uniamo i bucatini al tegame con pangrattato dove aggiungiamo anche il preparato di acciughe, capperi e olive nere. Il nostro piatto è pronto in tavola. E per chiudere il pasto possiamo servire questo delizioso dessert al caffè.