A causa del continuo utilizzo del bagno, non è sempre così scontato trovarlo pulito e senza macchie. Le insidie quando puliamo sono all’ordine del giorno, perché calcare e sporco non vanno mai in vacanza. Per eliminare germi e batteri spesso si usano prodotti molto aggressivi, con aggiunta di candeggina. Questi prodotti, però, potrebbero causare danni, lasciando altre macchie. In questo articolo abbiamo affrontato il problema delle macchie ingiallite nel wc e bidet, se trattate con alcuni rimedi semplici e veloci, possono scomparire facilmente. Per non trascurare il resto del bagno, ed averlo sempre lucente, esistono delle valide alternative. Se utilizziamo dei trucchetti casalinghi, con dei prodotti che sicuramente troviamo in casa, avremo anche risparmiato sull’acquisto di nuovi detergenti.

Svelato il segreto per fare brillare e splendere rubinetti e acciaio in bagno

La durezza dell’acqua causa la formazione del calcare, quelle fastidiose goccioline che rendono opaco tutto l’acciaio e la rubinetteria. Se non manteniamo pulite queste parti frequentemente, le incrostazioni peggioreranno e sarà sempre più difficile eliminarle. Un prodotto che probabilmente teniamo negli scaffali del bagno, per gli uomini della famiglia, è la schiuma da barba. Sembrerà strano, ma sarà perfetta per lucidare e fare brillare i rubinetti del bagno. Basta spruzzare la spuma su una spugnetta morbida da cucina e strofinare attentamente sulle zone incrostate, lasciamo agire un paio di minuti e risciacquiamo abbondantemente. Questo trucchetto si può usare per tutte le parti in acciaio, come la rubinetteria della doccia, del bidet e del lavabo.

Rimedi della nonna naturali

Direttamente dalla dispensa della cucina, possiamo recuperare per le pulizie il bicarbonato e l’aceto bianco. Entrami, se mescolati, saranno adatti per le superfici più ostinate e sporche. Una volta mischiati i due ingredienti, strofinare sull’acciaio e lasciare in posa per qualche minuto, poi lavare ogni traccia. Per ottenere un effetto lucido, si può utilizzare anche l’olio d’oliva. Passare sui rubinetti uno straccio inumidito con qualche goccia di olio, poi con un panno asciutto strofinare.

