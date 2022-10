L’estate è finita e quindi adesso i viaggi si fanno nelle città d’arte o di cultura. Durante il periodo autunnale, quando le giornate non sono ancora troppo piovose o fredde, sembra sempre un’ottima idea esplorare posti nuovi. E spesso le città d’arte sono tra le più scelte.

Ma se i turisti di tutto il Mondo possono scegliere come meta Roma, Firenze, Napoli o Venezia, gli italiani possono esplorare diversi luoghi. Il turista, che viene ad esempio dall’America, si concentrerà sulle grandi città che almeno una volta nella vita vanno viste. Mentre chi vive nel Belpaese può andare alla ricerca di nuovi posti. Senza prima ovviamente aver visto le grandi città culla della cultura italiana e internazionale.

L’Italia come luogo d’arte

Sparsi per la Penisola troviamo tantissimi luoghi che si cibano di arte. Ci sono moltissime chiese, musei e alcune volte sono monumenti a cielo aperto. Tutto sta nel scovare quei piccoli gioielli dell’Italia in cui perdersi. Perché se da una parte abbiamo le bellezze di Roma, chi ha detto che anche un piccolo borgo in realtà non possa nascondere delle opere straordinarie. E quindi oltre alle più note anche a Bassano del Grappa, Cosenza e Dozza possiamo respirare arte.

Le 3 città d’arte segrete in Italia assolutamente da visitare

Partiamo da Bassano del Grappa che al tempo è stato un importante snodo durante le due guerre mondiali. E di questo ci sono diverse testimonianze ancora sparse per la città. Il tempio di Ossario ospita ad esempio i caduti della Prima guerra mondiale tra cui i ragazzi del ‘99.

Storico è il Ponte Vecchio che segue il progetto di Palladio. È inoltre ricca di musei in cui perdersi per conoscere la nostra storia passata, ma non solo. Infatti qui si trova anche un museo dedicato ad Hemingway e alla Grande Guerra. Infine se siamo amanti della grappa, questo è il luogo in cui assaggiarne alcune tra le più note.

Anche Cosenza è un luogo ricco di cultura e di arte. Tantissimi sono i musei e fantastico è il Castello che guarda dall’alto la città. Da non perdere è la Galleria Nazionale dove possiamo trovare opere di Mattia Preti e di Luca Giordano, ma anche un’intera ala dedicata a Boccioni.

Di un’arte diversa invece si nutre il borgo di Dozza. Infatti è uno dei borghi dipinti più belli d’Italia. E questo perché molti street artist giungono vicino Bologna per dipingere i muri del posto. Vicino Bologna da vedere c’è anche Borgo La Scola che non sarà molto grande, ma assolutamente magnifico. E così Bassano del Grappa, Cosenza e Dozza sono le 3 città d’arte segrete in Italia assolutamente da visitare in autunno.

