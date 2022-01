Il problema dei capelli grassi è molto comune e può creare disagi di non poco conto. Bisogna sempre contare i giorni e fare attenzione a non aspettarne uno in più, altrimenti i capelli sembreranno sporchi. Per alleviare questo problema e avere capelli bellissimi per giorni, si possono lavare con questo prodotto poco conosciuto, ma naturale ed efficace.

Scopriamone ora un altro molto semplice da usare e di cui basteranno poche gocce. Si potranno aggiungere allo shampoo per un effetto sempre più evidente lavaggio dopo lavaggio.

Contro i capelli grassi aggiungiamo poche gocce di questo ingrediente nello shampoo per un rimedio naturale ed economico

Anche se non eliminano completamente il problema dei capelli grassi, i rimedi naturali possono diminuirne gli effetti. Con pochi euro e un po’ di costanza, si potranno ottenere dei risultati soddisfacenti anche senza spendere un patrimonio.

Uno dei rimedi più utili a lungo termine è l’aggiunta nello shampoo degli oli essenziali. Abbiamo già visto che questo ingrediente è molto versatile e utile sia per la casa sia per il corpo. Ad esempio, aiuterebbe a stimolare la circolazione se usato in questo modo contro i piedi freddi a letto in inverno.

Ma gli oli essenziali sono validi alleati anche per i capelli, basta scegliere quelli giusti adatti al problema che si vuole risolvere. Per i capelli grassi, ci sono degli oli essenziali che possono aiutare, in primis quelli agli agrumi. Vediamo in particolare quali aggiungere allo shampoo e in quali quantità.

Come preparare lo shampoo agli agrumi

Per preparare lo shampoo agli agrumi per capelli grassi, bisogna innanzitutto scegliere uno shampoo delicato. Versarne 200 millilitri in un flacone pulito di plastica o di vetro, l’importante è che sia scuro e a chiusura ermetica. Aggiungere quindi 6 gocce ciascuno degli oli essenziali di limone, bergamotto, arancio e salvia.

Chiudere il flacone e agitare con energia. Conservare a temperatura ambiente per 3-4 mesi.

A piacere, per rendere i capelli più morbidi e setosi, aggiungere 3 cucchiai di olio extravergine di oliva. Scuotere bene il flacone prima di ogni utilizzo.

Prima di usare gli oli essenziali, assicurarsi di non esserne allergici.

Un consiglio per lavare i capelli grassi è anche alternare l’uso di shampoo delicati e naturali ad altri a base di tensioattivi.

Se si vogliono colorare i capelli e al contempo rafforzarli, ecco una tinta naturale che li rende forti, lucenti e puliti più a lungo.