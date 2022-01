Calzini e mutande sono gli indumenti che cambiano ogni giorno. Di conseguenza, sono anche quelli che laviamo più spesso. I calzini si rovinano con gran facilità. Li indossiamo tutto il giorno e spesso sempre indossando le scarpe. Se poi facciamo anche sport, si deteriorano ancor più rapidamente. La colpa è del sudore, ma anche dello sfregamento con le scarpe. Infatti, le zone che si macchiano e si rovinano subito sono quelle di maggior attrito, ovvero la pianta e i talloni. I calzini sono un indumento piuttosto economico. Tuttavia, non vale la pena buttarli via e comprarli nuovi appena anneriscono. In questo articolo vedremo come lavare e disinfettare i calzini bianchi a mano e in lavatrice per farli tornare come nuovi, morbidi e bianchissimi con prodotti economici e naturali.

Le regole per un lavaggio a mano perfetto

In una bacinella di acqua tiepida, diluire del sapone di Marsiglia liquido e del disinfettante. Mescolare e poi immergere i calzini facendo in modo che siano completamente ricoperti d’acqua.

Attendere 10-15 minuti e poi indossare i calzini come fossero guanti, uno per mano. Sistemando sul palmo la parte inferiore (quella che appoggia contro la suola), strofinare i due calzini l’uno contro l’altro per 2-3 minuti.

Vediamo ora cosa fare per igienizzare i calzini, farli tornare morbidi ed allontanare i cattivi odori. Una volta che li abbiamo sciacquati, metterli nuovamente in ammollo. Questa volta in acqua fredda, dove avremo aggiunto un paio di cucchiai di aceto bianco. Attendere 5-10 minuti. Quindi risciacquare, strizzare e stendere.

La funzione igienizzante ed ammorbidente dell’aceto funziona bene anche in lavatrice. Ecco come fare in questo caso. Quando l’acqua inizia a scorrere, aggiungere una tazza di aceto bianco. Dopodiché, avviare il programma. Inoltre, prima che il lavaggio sia concluso, aggiungere nel cassettino mezza tazza di bicarbonato di sodio.

Bianco che più bianco non si può

Se i nostri calzini sono molto sporchi e presentano macchie giallastre, grigie o marroni, si può procedere con un trattamento da far precedere al normale lavaggio, a mano o in lavatrice.

Prendere una pentola e riempirla d’acqua. Aggiungere 2 cucchiai di bicarbonato e il succo di un limone. Buttarvi dentro i calzini e farli bollire per 10-15 minuti circa. Trascorso tale tempo, spegnere il fuoco e lasciarli immersi fino a quando l’acqua non si sarà raffreddata. A questo punto, procedere con il normale lavaggio.

Infine, un ultimo consiglio per l’asciugatura

I calzini vanno stesi. Alcune persone, in inverno, li appoggiano sul termosifone caldo. Ciò è sbagliatissimo perché il contatto diretto con il calore rende il tessuto secco e rigido.