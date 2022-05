La pelle è l’organo più esteso del nostro corpo e prendersene cura è fondamentale, soprattutto con l’arrivo dell’estate. In questo periodo, infatti, bisognerebbe stare in guardia non solo dai raggi solari, ma anche dalle infezioni, dalle dermatiti, dagli eritemi e tanto altro.

Per segnalarci tutte queste problematiche, spesso la pelle ci mostra dei segnali, a volte anche molto evidenti. Ciò accade, ad esempio, nel caso dell’acne rosacea, una malattia infiammatoria cronica che potrebbe manifestarsi con prurito, secchezza della pelle e altri sintomi.

In caso di rossore della pelle e pustole, invece, potremmo essere di fronte alla follicolite. Quest’ultima non è altro che un’infiammazione dei follicoli piliferi, causata, il più delle volte, dai peli incarniti.

La follicolite solitamente compare a causa di diversi fattori. Ad esempio, potrebbe manifestarsi a seguito di microtraumi sulla pelle, dovuti alla rasatura o all’epilazione, che favorirebbero la proliferazione di batteri, come stafilococchi o streptococchi. Oppure, potrebbe presentarsi a causa:

dell’eccesso di sudorazione, detta anche iperidrosi;

degli indumenti troppo stretti, o realizzati con materiali sintetici e non traspiranti.

Dunque, abbiamo appena visto quali sono i principali fattori di rischio della follicolite. Nelle prossime righe, invece, sveleremo tutte le accortezze da adottare per prendersi cura della propria pelle e cosa bisognerebbe fare per evitare questo fastidiosissimo disturbo.

Rossore della pelle e pustole non si fermano facendo uscire il pus, ma prestando attenzione a questi fattori

Per curare la follicolite, in genere, non c’è bisogno di ricorrere ad interventi chirurgici, ma basterebbe seguire alcuni semplici accorgimenti. Tuttavia, molte persone, quasi istintivamente, tentano di arginare il problema schiacciando le pustole, così da favorire la fuoriuscita di pus. In realtà questa manovra non porterebbe a nulla di buono e, anzi, potrebbe soltanto peggiorare la situazione ed aggravare l’infezione.

Per alleviare questo disturbo, invece, è necessario detergersi con prodotti naturali e saponi specifici, possibilmente non schiumogeni, ed asciugare bene l’area detersa. Inoltre, si consiglia di indossare sempre abiti comodi e realizzati in materiali traspiranti, come il cotone. Infine, si consiglia anche di effettuare una visita specialistica presso un dermatologo che, in base alle circostanze, deciderà quali terapie prescrivere.

