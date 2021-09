Le spezie sono degli aromi di origine naturale, utilizzate nelle cucine di tutto il Mondo. Hanno il compito si esaltare il sapore degli alimenti e delle bevande. Ogni spezia ha un sapore e un profumo inconfondibile.

Hanno origini antichissime, basti pensare che le popolazioni Egiziane le utilizzavano per vari scopi nelle pratiche funebri. Le spezie non sono solo apprezzate per le proprietà organolettiche ma anche perché sono delle preziose alleate della salute.

Qualche piccola curiosità sulla pianta

Come detto poc’anzi le spezie non servono solo a insaporire carne, pesce e verdure, ma sono un vero e proprio toccasana per il benessere del nostro organismo. Ad esempio, aiuta a digerire e a mantenere giovane la pelle questa spezia dal sapore dolce o piccante.

Ma Noi di ProiezionidiBorsa vogliamo parlare di una spezia in particolare: il cumino. Il suo sapore pungente forte e aromatico è racchiuso in semi molto piccoli. Una pianta erbacea coltivata in molte zone del Mediterraneo che esteticamente somiglia molto a quella della carota selvatica. I fiori compaiono in tarda primavera e in estate, sono molto importanti perché contengono i preziosissimi semi.

Una pianta che si adatta perfettamente anche alle temperature più fredde, ma che ama le posizioni soleggiate e teme i venti.

Contro cattiva digestione e imbarazzanti problemi intestinali ecco una spezia ricca di minerali e vitamine

Proprio come questa spezia che abbassare la pressione e riduce il colesterolo cattivo, anche il cumino è ricco di proprietà medicamentose e benefiche.

Infatti apporta vitamine e minerali molto utili per la salute del nostro corpo. In particolare, ritroviamo vitamine del gruppo A, C, E, ferro, magnesio, fosforo, potassio, ecc.

Il cumino aiuta in caso di problemi intestinali e sgonfia la pancia. Stimola le secrezione degli enzimi digestivi e di conseguenza favorisce la digestione. Ma è un ottimo rimedio anche per eliminare i gas intestinali, contrastare il fastidioso problema del meteorismo e alleviare i dolori addominali. Quindi, contro una cattiva digestione e imbarazzanti problemi intestinali ecco una spezia ricca di minerali e vitamine.

Ma il cumino è anche ricco di potassio un minerale che aiuta a contrastare le malattie cardiovascolari. Mentre il calcio e il fosforo rafforzano ossa e denti.

Come utilizzarlo in cucina

Abbiamo visto come il cumino sia un vero e proprio toccasana per il benessere dell’organismo. Si può utilizzare sia in semi che in polvere. Esalta il sapore di molti piatti, in particolare di formaggi, zuppe e carni. Ma si può unire anche all’impasto dei lievitati per creare delle pizze e del pane dal sapore molto particolare.