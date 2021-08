Le spezie sono delle sostanze di origine vegetale, utilizzate in cucina per dare a sapore a bevande e alimenti. Le loro origini sono antichissime. Basti pensare che il popolo Egiziano le usava per imbalsamare i corpi dei defunti, mentre nel Medioevo erano utilizzate per conservare e aromatizzare gli alimenti.

Utilizzare le spezie in cucina, dovrebbe sempre essere una buona abitudine. Non solo per le proprietà organolettiche che possiedono, ma anche perché sono ottime alleate della salute. Ad esempio oltre ad abbassare la pressione questa spezia dal profumo intenso riduce anche il colesterolo cattivo.

Aiuta a digerire e a mantenere giovane la pelle questa spezia dal sapore dolce o piccante

Come ribadito poc’anzi, le spezie sono utilizzate per esaltare i sapori dei cibi. Ma sono molto apprezzate anche per le proprietà terapeutiche e medicamentose.

Oggi Noi di ProiezionidiBorsa vogliamo parlare di una spezia molto particolare, amata per il suo sapore e per i suoi benefici: la paprica o paprika.

La paprica si ricava dall’essiccazione e dalla macinazione dei peperoni. Si presenta sotto forma di polvere dal colore rosso-arancione, caratterizzata da un sapore aromatico e corposo. Il grado di piccantezza dipende della varietà di peperoni scelti.

La paprica vanta importanti e numerose proprietà benefiche per la nostra salute. Infatti aiuta a digerire e a mantenere giovane la pelle questa spezia dal sapore dolce o piccante. È un’ottima fonte di antiossidanti (vitamine A, C, E, manganese e selenio), utile per proteggere e tonificare la pelle, rallentare la formazione delle rughe e contrastare i radicali liberi. Inoltre, la presenza di vitamina C aiuta a rafforzare le difese immunitarie ed è fondamentale per stimolare la sintesi del collagene.

Un vero e proprio toccasana per la pelle, ma questa spezia stimola e facilita anche la digestione attraverso l’aumento della secrezione gastrica.

Qualche piccolo consiglio per esaltarne il sapore

La paprica con il suo tipico gusto dolce o piccante, è una spezia versatile, che rende ogni piatto unico e particolare. È comunemente utilizzata per insaporire, carni, pesce, zuppe e formaggi.

Ma facciamo attenzione a non farla cuocere troppo, perché la presenza dello zucchero, tende a far bruciare facilmente la paprica, rendendo il suo gusto molto amaro. Inoltre aggiungiamo questa spezia sempre a fine cottura, per esaltare al massimo il suo sapore.

Come tutte le spezie, anche la paprica deve essere conservata in un contenitore ermetico e posta in un luogo asciutto e ben riparato dalla luce.

