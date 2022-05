La bella e calda stagione ormai definitivamente alle porte chiede di prestare qualche attenzione in più al fisico, ma anche ai capelli.

Per quanto riguarda il primo aspetto, manco a dirlo, sarebbe un sogno arrivare preparati alla prova costume che ci chiama a gran voce.

Senza appellarsi a diete drastiche e inutili, potrebbero bastare qualche semplice esercizio casalingo e un moderato consumo di tisane detox.

Passando all’acconciatura, è doveroso considerare alcuni fattori, primo fra tutti l’inevitabile scontro tra il caldo afoso e i capelli lunghi e pesanti.

Problema di facile soluzione se si pensa a un taglio che giochi proprio sul contrasto lungo e corto senza bisogno di fare la piega.

C’è poi anche da considerare che i capelli potrebbero risentire negativamente di caldo afoso e umidità esattamente come il fisico.

Senza contare il successivo sottoporli a salsedine o cloro, nonché ai frequenti lavaggi post bagni al mare o in piscina.

Ecco perché sarebbe buona cosa prepararsi all’eventualità di ragionare su qualche maschera nutriente contro capelli secchi, sfibrati e spenti.

Quella che andremo a proporre nelle righe successive è un vero e proprio concentrato di vitamine, fatto con ingredienti freschi e naturali.

Potremmo addirittura non avere bisogno di acquistarli appositamente per l’occasione, visto che sono talmente comuni che difficilmente mancano in cucina.

Naturalmente, si tratta solo di un suggerimento e comunque ricordiamo che è sempre meglio testare la preparazione inizialmente solo su piccole zone.

In questo modo, potremo facilmente intuire se sortisce l’effetto desiderato e tenere sotto controllo eventuali reazioni indesiderate.

In tal caso, meglio recarsi in farmacia e scoprire prodotti specifici che possano venire in nostro soccorso per quanto riguarda la cura dei capelli.

Contro capelli secchi, sfibrati e spenti basterebbe questa maschera con ingredienti naturali e nutrienti, ricchi di vitamine

Senza ulteriori indugi, dunque, scopriamo come realizzare questa maschera per capelli fai da te a base di frutta di stagione.

Non dovremo fare altro che frullare nel mixer ½ banana, ¼ di avocado, ¼ di melone e un cucchiaio di yogurt naturale.

Una volta applicata, sarebbe da lasciare in posa per circa 15 minuti prima di sciacquare abbondantemente con acqua e passare al consueto lavaggio.

Naturalmente, qualora la maschera fosse efficace e sortisse l’effetto desiderato, cerchiamo comunque di non eccedere, applicandola magari una volta alla settimana oppure ogni due settimane.

