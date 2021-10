La perdita dei capelli è una condizione che interessa moltissime persone e che può generare disagio e malessere psicologico.

L’attenzione nei confronti dell’estetica e, quindi, anche verso i capelli, sta crescendo negli anni, sia per le donne che per gli uomini. Spesso si parla dei capelli solo dal punto di vista estetico ed è effettivamente innegabile quanto questi riescano a modificare l’intera immagine di una persona.

Di conseguenza, se una persona perde capelli, si tenderà a valutare la situazione solo da un punto di vista estetica. In realtà, però, c’è un tema molto più importante e che spesso viene trascurato.

Infatti, quasi nessuno indaga le vere cause per cui i capelli cadono o diventano più radi. Per evitare il problema, il primo passo è scegliere con cura i prodotti che usiamo, soprattutto le tinte. Facciamo attenzione, in particolar modo, a questi rischi di cui le pubblicità non parlano.

In più è giusto tener presente che questa situazione, in realtà, potrebbe essere il campanello d’allarme di un problema più nascosto, da indagare e scoprire. Oggi ci concentreremo, in particolare, su una delle cause più comuni che causano la perdita dei capelli. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Attenzione perché i capelli potrebbero cadere anche per colpa di questo problema a cui non penseremmo mai

La perdita di capelli o il loro diradamento è noto come “calvizie”.

Questa condizione può essere scatenata da diverse cause, e la prima tra tutte è la familiarità. Si tratta, cioè, di una predisposizione genetica che induce la perdita di peli o capelli. In particolare, alcuni studi hanno evidenziato che la calvizie viene ereditata dai figli maschi attraverso il legame materno.

Esistono, però, anche altre cause che possono provocare la perdita o il diradamento dei capelli.

Come riporta Humanitas Research Hospital, anche le disfunzioni della tiroide possono generare un indebolimento e, quindi, un distacco dei capelli dal cuoio. Dobbiamo, quindi, fare attenzione perché i capelli potrebbero cadere anche per colpa di questo problema a cui non penseremmo mai.

Chi soffre di ipertiroidismo o ipotiroidismo, infatti, potrebbe avvertire i propri capelli più secchi, ruvidi, che si spezzano e cadono facilmente, ma non è tutto.

Altre cause della perdita di capelli

I capelli sono particolarmente delicati e per questo sono soggetti a danni frequenti. Altre cause che possono portare alla perdita dei capelli sono, ad esempio, le cure chemioterapiche o l’assunzione di alcuni tipi di farmaci.

Anche gli shock psicologici o un periodo particolarmente stressante possono causare questo problema, così come una cattiva alimentazione o una dieta sbagliata.

Attenzione ai trattamenti estetici

Bisognerà fare attenzione anche ai trattamenti estetici per le acconciature, soprattutto a quelli che prevedono altre temperature o prodotti artificiali non sicuri. Per questo, ricordiamo che chi si fa la tinta dovrebbe evitare questi errori madornali che danneggiano i capelli.

Nella maggior parte dei casi prevenire la calvizie, soprattutto quella di tipo ereditario, è quasi impossibile. Ciò che possiamo fare, però, per cercare di limitare i danni, è seguire un’alimentazione corretta ed equilibrata, evitando il dannoso vizio del fumo.