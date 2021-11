Piante e fiori, così come orto e giardino, costituiscono l’hobby e la passione di numerosissime persone. In molti sono convinti che il giardinaggio sia un’attività a cui dedicarsi solamente in primavera ed estate, ma ciò non è proprio vero, anzi. Esistono varie piante che resistono molto bene all’inverno. Pensiamo ad esempio ai classici e sempre amati ciclamini, oppure a questa pianta che ci regala meravigliose e candide fioriture invernali che tutti ci invidieranno.

Tra i fiori più amati, ricordiamo anche i tulipani. Simbolo per eccellenza dell’Olanda, in realtà, i tulipani crescono anche in altre parti del Mondo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Come e quando piantare i bulbi dei tulipani

I tulipani fioriscono in primavera e l’autunno è il periodo ideale per piantare i loro bulbi. In questo articolo andremo a spiegare per bene tutti i passaggi da seguire. Così facendo, grandi soddisfazioni e un tripudio di colori ci attendono in primavera se piantiamo in questo periodo i bulbi di questo fiore elegante e molto amato. Occorre però muoversi per tempo e non aspettare che arrivi il freddo, men che meno le prime gelate notturne, che rendono il terreno più duro e quindi difficile da lavorare. In pratica, potremmo dire che la temperatura ideale del suolo sarebbe attorno ai 15 °C circa.

Grandi soddisfazioni e un tripudio di colori ci attendono in primavera se piantiamo in questo periodo i bulbi di questo fiore elegante e molto amato

La scelta dei bulbi è un momento assai delicato. L’ideale sarebbe acquistarli in vivaio, così da farsi consigliare dai professionisti, ma si trovano senza alcun problema anche nei supermercati ed online. In base alla varietà scelta, ogni bulbo potrà produrre da 1 a 4 fiori.

Si consiglia di scegliere bulbi sodi con una buccia marrone chiaro.

Una volta acquistati, è bene quindi procedere con il loro interramento nel giro di breve tempo (una settimana al massimo). Mai piantare i bulbi se sono molli o raggrinziti poiché potrebbero ormai già essere marci se non addirittura morti.

Esposizione e terreno

Per la loro forma elegante e affusolata, i tulipani stanno benissimo nelle aiuole ed anche lungo vialetti, staccionate e muri di cinta. Prima però di pensare alla resa estetica finale, è importante sapere che questi fiori crescono meglio in zone in pieno sole.

Per quanto invece riguarda la scelta del terreno, i tulipani sono poco esigenti. Se, però, il terreno è troppo duro e compatto, e magari anche secco e asciutto, meglio aspettare una bella pioggia. Inoltre, prima di procedere con l’interramento dei bulbi, eliminare sassi, pietre ed erbacce, e smuovere il terreno con una vanghetta in modo da aerarlo.

Come procedere con l’interramento dei bulbi

Ricordare, infine, che più il bulbo è grande e più profondo dovrà essere il buco. In linea generale, il diametro di ogni buco deve essere di 10-15 cm circa, e i bulbi vanno ricoperti con almeno 20 cm di terreno.

I bulbi vanno posizionati con la punta verso l’alto e tenendoli distanziati l’uno dall’altro di circa 10 cm.

A questo punto, bagnare leggermente ma senza esagerare con le quantità di acqua. Sospendere poi qualsiasi annaffiatura. In autunno e in inverno l’acqua piovana dovrebbe infatti essere più che sufficiente.

Approfondimento

Cosa seminare a novembre nell’orto e anche in vaso sul balcone per un inverno ricco di prodotti genuini, nutrienti e salutari