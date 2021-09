Le uova sono uno degli alimenti base della nostra alimentazione. Nutrienti, con pochi grassi e ricchi di vitamine del gruppo B, K e vitamina D. Cucinare due uova è il modo più veloce per preparare un pranzo o una cena sostanziose in pochi minuti. E ci sono tantissimi modi per gustarle. Specialmente se si considerano le ricette più veloci e tradizionali come l’uovo sodo o quello fritto. Tuttavia, sembra assurdo ma abbiamo sempre sbagliato a cuocere le uova ed ecco perché.

A volte siamo abituati a cucinare un cibo in un certo modo e ma non sappiamo di sbagliare. Questa cosa accade spesso con gli alimenti più comuni come la carne e le uova. Ecco perché in questo articolo si spiegano tutti gli errori più comuni che compromettono il sapore e le preparazioni a base di uova. E il primo passo falso si fa con la padella.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Pochi sanno che cucinare l’uovo in una padella qualunque è rischioso. Infatti, se la frittata o l’uovo fritto si attaccano, evidentemente la padella non è antiaderente. Questo significa, non solo che le uova si attaccheranno sul fondo, ma che dovremmo usare più olio. Infatti utilizzare una componente grassa fa cuocere le uova in modo uniforme. Ma non aggiungiamo mai burro e olio se la padella è fredda. Inoltre, evitiamo di mangiare dell’uovo bruciato perchè è poco salutare.

Sembra assurdo ma abbiamo sempre sbagliato a cuocere le uova ed ecco perchè

Una domanda importante è come rompiamo le uova per cucinarle. Se non abbiamo una risposta precisa siamo già in errore. È buon uso rompere le uova a metà sul bordo di una pentola o di una ciotola. Ma abbiamo mai pensato come eliminare i pezzetti di guscio che possono mescolarsi a tuorlo e albume? La soluzione è preferire una superficie piana e agitarlo delicatamente prima di dividerlo.

E andiamo agli errori di cottura. Cosa c’è di più semplice che le uova sode? Ma se si rompono durante l’ebollizione qualcosa è andato storto. Probabilmente le si è messe in acqua già calda. Al contrario, la regola dice di metterle in acqua fredda e poi riscaldarla. E non sbucciamole mai ancora bollenti. Oltre a ustionarci le mani non verrà un uovo perfetto. Raffreddiamole prima sotto l’acqua fredda.

Sarà capitato almeno una volta di preparare delle uova gommose e stoppose. Questo accade quando la fiamma è troppo alta e l’uovo si secca. Ma l’uovo dovrebbe essere cotto a fuoco gentile e solo dopo aver riscaldato la padella. Infine se si preparano le uova strapazzate, assolutamente vietato mescolarle in padella. Il risultato saranno grumi di tuorlo e una cottura poco uniforme.

Approfondimento

Frittata light al microonde per un secondo rapido e stuzzicante senza frittura