Settembre è ormai cominciato e siamo già oltre la metà del mese. Ma questo non vuol dire che non abbiamo ancora tempo per sfruttarne a pieno le belle giornate. Abbiamo la possibilità, infatti, di visitare alcuni luoghi durante questo mese. E visto che molti di noi già lavorano, possiamo farlo durante il fine settimana, ad esempio. Ci sono alcuni posti che abbiamo già consigliato e che sono perfetti per queste giornate. Possiamo trovare un ottimo consiglio nell’articolo “Su uno sperone di roccia ecco un borgo affascinante, suggestivo e ricco di bellezza”. Oppure, possiamo optare per la meraviglia descritta in “Ecco un borgo medievale interamente dipinto che ci farà sentire in un altro mondo ma che in realtà è in Italia”. E oggi, alla lista, possiamo aggiungere anche il luogo super rilassante che vogliamo descrivere.

Sembra incredibile ma è proprio questo il luogo perfetto per una fuga d’amore a settembre

Oggi andiamo nel centro Italia e, nella precisione, addentriamoci tra le bellezze che una regione come il Lazio può offrire. In provincia di Latina, infatti, potremo ammirare una meraviglia senza tempo. Si tratta della Riviera di Ulisse. E se il nome non ci suona nuovo, abbiamo ragione. Questo posto si riallaccia alla famosissima “Odissea” di Omero e al suo protagonista. Le sue infinite coste sono inevitabilmente collegate alla leggenda. In questo grandissimo capolavoro della letteratura possiamo ritrovare una parte del viaggio dell’eroe, che si ricollega perfettamente alla sensazione che la Riviera d’Ulisse può regalarci.

Ecco tutte le bellezze che potremo ammirare in questo posto se lo sceglieremo per la nostra fuga con l’anima gemella

La Riviera di Ulisse ha un non so che di affascinante e suggestivo. E non solo per tutte le leggende che sono collegate ad esso. Infatti, qui potremo ammirare delle spiagge lunghissime, che si perderanno tra i promontori rocciosi. I chilometri infiniti di costa riusciranno a farci rilassare come non mai, mentre potremo guardare l’orizzonte con le rocce che si innalzano. Inoltre, non avremo solo la possibilità di vivere questo ambiente rilassante e suggestivo. Potremo visitare, infatti, le città che fanno da contorno alla Riviera di Ulisse, da Formia a Gaeta. Insomma, sembra incredibile ma è proprio questo il luogo perfetto per una fuga d’amore a settembre. Ora che lo sappiamo, sicuramente potremo inserirlo tra le mete possibili per questi ultimi giorni.

