Doppio minimo e ripartenza al rialzo per le azioni Diasorin? I livelli da monitorare in chiusura settimanale

Dopo l’esplosione rialzista cui i titoli del settore farmaceutico e del settore attrezzature farmaceutiche sono andati incontro dopo l’esplosione della pandemia, i prezzi hanno tirato i remi in barca. Non deve, quindi sorprendere che nell’ultimo anno solo il titolo Eukedos ha avuto una performance positiva. Se, poi, si restringe l’orizzonte temporale al solo 2022 nessun titolo del settore attrezzature farmaceutiche sta avendo una performance positiva.

Il titolo Diasorin è in linea con la media del settore con una performance negativa del -29% circa. La situazione grafica, però, è tale che potrebbe verificarsi uno scenario con doppio minimo e ripartenza al rialzo per le azioni Diasorin.

Questo scenario rialzista potrebbe concretizzarsi nel caso di una chiusura settimanale superiore a 120,20 euro. In questo caso l’obiettivo più probabile potrebbe andare a collocarsi in area 143 euro. A seguire, poi, gli obiettivi successivi potrebbero andare a collocarsi in area 180 euro e 216 euro, con quest’ultimo livello che rappresenta la massima estensione rialzista.

Al ribasso, invece, una chiusura settimanale sotto 115,63 euro potrebbe aprire le porte a una discesa fino in area 60 euro.

La valutazione del titolo Diasorin

Allo stato attuale il titolo presenta un discreto livello di sopravvalutazione. Ad esempio, sia il PEG che il Price to Book ratio esprimono una forte sopravvalutazione. Inoltre, con un rapporto prezzo/utili previsto di 27,29 e 25,34 rispettivamente per l’esercizio in corso e per il prossimo esercizio, l’azienda opera con multipli di utili molto elevati. Infine, il rapporto “enterprise value to sales” della società è tra i più alti al mondo.

Dalla sua Diasorin ha che le previsioni di fatturato della società sono state recentemente riviste al rialzo sulla base delle previsioni degli analisti che si sono occupati del titolo.

Secondo quanto riportato sulle riviste specializzate, per gli analisti la raccomandazioni media è accumulare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 20% circa. Va, però, notato che negli ultimi sei mesi, il prezzo obiettivo medio degli analisti che seguono il titolo è stato ampiamente rivisto al ribasso passando da 180 euro a 140 euro circa.

Doppio minimo e ripartenza al rialzo per le azioni Diasorin? I livelli da monitorare in chiusura settimanale

Il titolo Diasorin (MIL:DSA) ha chiuso la seduta del 17 giugno a 118,75 euro in rialzo del 4,35% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

