Per perdere peso e rimettersi in forma in vista dell’estate, oltre al pane bianco basterebbe ridurre questi 4 amidi dalla nostra dieta

Con il sopraggiungere della stagione calda, vi è un’esigenza diffusa di perdere peso e rimettersi in forma. Tuttavia, molti non sanno come fare e non sono neppure disponibili a pagare per ricevere la consulenza di un dietologo. Sicché, qui riporteremo alcuni consigli offerti da alcuni alimentaristi. Essi consigliano di ridurre i cosiddetti “carboidrati vuoti”, propri degli alimenti trasformati, aumentando l’apporto di cibi freschi nella dieta. Nella specie, non sono sconsigliati, radicalmente, tutti gli amidi ma soprattutto quelli trasformati, che rallentano l’assorbimento dei cibi. In tal modo, essi ostacolano il processo di perdita di peso.

In particolare, la lista degli amidi da ridurre per rimettersi in forma è la seguente: pane bianco e cereali da colazione. Poi riso bianco e patate bianche sbucciate. Quindi, abbiamo che il primo nemico giurato della dieta sarebbero, in generale, tutti i prodotti a base di farina raffinata.

Alimenti da mettere nella lista nera della dieta

Rientrano nella lista nera dei prodotti da evitare: pane bianco, cracker e pasta, ad alto contenuto di calorie e carboidrati. Di contro, essi presentano un basso contenuto di fibre, proteine e nutrienti. Come fanno, praticamente, questi alimenti a farci ingrassare, ci si chiede? Ebbene, essi, aumentando i livelli di glucosio nel sangue, lasciano una sensazione di fame e insoddisfazione. Quindi, se proprio non se ne vuole fare a meno, meglio preferire quelli senza zuccheri aggiunti, integrali e ricchi di fibre.

Per perdere peso e rimettersi in forma, inoltre, il secondo amido da limitare sarebbe rappresentato dai cereali da colazione. Essi sono spesso venduti come prodotti dietetici ma, in realtà, come nel primo caso, fanno aumentare rapidamente gli zuccheri nel sangue. Abbinati al latte, poi, che è un altro alimento ad assorbimento rapido, l’effetto è anche peggiore. Inoltre, neppure utilizzando quelli integrali si risolve il problema, in quanto presentano, comunque, quantità variabili di zucchero aggiunto.

Per perdere peso e rimettersi in forma in vista dell’estate, oltre al pane bianco basterebbe ridurre questi 4 amidi dalla nostra dieta

Altri due alimenti da evitare, o quanto meno ridurre, per chi vuole perdere peso o comunque seguire una dieta ipocalorica, sono i seguenti: riso bianco, per la stessa ragione che vale per i prodotti realizzati con farine raffinate. Esso, infatti, in quanto privo di fibre e proteine, viene rapidamente digerito e assorbito. Ciò, con la conseguenza di elevare velocemente lo zucchero nel sangue, aumentando il senso di fame.

Quarto ed ultimo alimento da ridurre sono le patate bianche senza pelle, che presentano un indice glicemico molto alto. Il processo che provocano è il medesimo descritto fin qui. Tuttavia, un modo per mangiarle ci sarebbe ed è quello di mantenere la buccia, contenente potassio, fosforo, vitamine B e C. Essa, infatti, rallentando la digestione, consente di conservare più a lungo il senso di sazietà.

