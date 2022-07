Soprattutto negli ultimi anni i rimedi naturali sembrano aver preso il sopravvento. Questo perché non solo siamo più attenti alla sostenibilità, ma è anche più facile informarsi. Inoltre, abbiamo la possibilità di comprare facilmente su internet prodotti, prima introvabili. Hanno così iniziato a diventare popolari oli derivanti da diverse piante, che potrebbero aiutarci in molte occasioni.

Tra questi troviamo l’olio di Neem, derivante dall’albero omonimo. Questo olio avrebbe diverse sostanze benefiche per il nostro corpo. Da utilizzare solo per uso esterno, potrebbe essere la soluzione a molti problemi. Ad esempio, contro acne e forfora potremmo provare questo olio completamente naturale e dai molti benefici.

Protezione naturale

L’olio di Neem verrebbe utilizzato principalmente per disturbi riguardanti la pelle. Ha, infatti, diverse proprietà antiparassitarie e antinfiammatorie. Per questo sarebbe molto efficace contro l’acne, contrastando le impurità tipiche di questo disturbo. Basterebbe applicare qualche goccia di olio sul viso pulito e massaggiare, per ottenere dei risultati. Non solo contrasterebbe foruncoli, ma anche rossore e prurito.

Per questo sarebbe particolarmente indicato per chi ha la pelle grassa. Infatti, alcuni dei suoi componenti come gli acidi grassi, aiuterebbero a regolarizzare la produzione di sebo. Lo stesso concetto vale anche per la cute. L’olio potrebbe essere un ottimo alleato contro forfora e capelli grassi per lo stesso motivo.

Anche herpes e psoriasi potrebbero trovare un nemico naturale nell’olio di Neem. Grazie alle sue proprietà antibatteriche, allevierebbe i sintomi di queste due problematiche. Questo olio sarebbe efficace anche per alleviare le smagliature e cicatrici. Con un’applicazione regolare, infatti, si potrebbe notare un miglioramento delle zone interessate.

Contro acne e forfora potremmo provare questo olio come rimedio naturale

Un’altra caratteristica non molto conosciuta di questa pianta, è la sua capacità di allontanare le zanzare. Potremmo utilizzare l’olio come un vero e proprio repellente naturale. Inoltre, aiuterebbe ad alleviare le punture di insetto. Basterebbe metterne un po’ direttamente sulla zona irritata per attenuare il prurito. Diventa, quindi, un ottimo rimedio naturale sia come prevenzione che come cura.

Infine, essendo un olio con caratteristiche antiparassitarie, potrebbe essere utilizzato contro una varietà di funghi. In particolare, potrebbe essere molto efficace contro la micosi. Potrebbe essere, infatti, un ottimo rimedio naturale per il fungo dei piedi.

L’olio di Neem può essere utilizzato puro, ma ha un odore molto pungente. Dovrebbe, quindi, essere leggermente diluito e mischiato ad altri oli essenziali, come quello di tea tree.

Dunque, potrebbe essere un’ottima aggiunta ai nostri rimedi naturali. Inoltre, non tutti sanno che è anche un buon parassitario per le piante, per cui ha molte funzioni. Possiamo trovarlo in erboristeria oppure online.

Lettura consigliata

Non solo frutta e verdura potrebbero abbassare lo zucchero nel sangue, ma anche questi alimenti