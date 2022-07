Perché camminare tutti i giorni regala tanti benefici al corpo e alla mente

L’esercizio fisico giornaliero, associato sempre a una dieta sana, varia ed equilibrata, allunga la vita e permette di trascorrere la vecchiaia in salute. In più, per tenersi in forma non c’è di certo bisogno di darsi al bodybuilding, all’atletica leggera oppure a qualche sport estremo e pericoloso.

Specie in età avanzata, infatti, per mantenere sani il corpo e la mente basta semplicemente camminare. Ovverosia, giusto una camminata/passeggiata di trenta minuti al giorno per bruciare le calorie quasi senza accorgersene. Ma, in realtà, la camminata che è fatta tutti i giorni apporta e regala davvero tanti benefici. Non solo al corpo, ma anche alla mente. Vediamo allora come punto per punto.

Perché camminare tutti i giorni regala tanti benefici al corpo ed alla mente

Nel dettaglio, prima di tutto la camminata giornaliera migliora l’umore delle persone a qualsiasi età. Così come permette di bruciare quelle calorie tali da permettersi a tavola, inoltre, pure qualche strappo alla regola.

In più, la passeggiata giornaliera di trenta minuti, magari anche da alternare a sessioni di allenamento più intense con gli esercizi ginnici fatti a casa o in palestra, terrebbe lontane pure le malattie e le patologie con le quali poi spesso si rischia di avere a che fare specie in età avanzata.

In particolare, sul perché camminare tutti i giorni, c’è infatti da dire che si allontana naturalmente il rischio di obesità. Ma anche il diabete, così come il movimento giornaliero stimola il metabolismo e, tra l’altro, tiene sotto controllo l’appetito. A partire dalla voglia, per esempio, di esagerare spesso a tavola con cibi calorici come i dolci.

Quali sono gli altri benefici anche in età avanzata

Inoltre, i 30 minuti al giorno di camminata stimolano senza sforzi tutti i muscoli del corpo, tengono lontani i dolori articolari e, nello stesso tempo, rinforzano le difese immunitarie. Non a caso pure l’OMS – Organizzazione mondiale della sanità, raccomanda di camminare, anche velocemente, almeno cinque giorni a settimana per un totale di minimo 150 minuti. Proprio per tenersi in forma e per tenere lontano le malattie.

La camminata fa bene, tra l’altro, anche all’apparato cardiovascolare. Allontaneremo, così, pure le patologie anche gravi legate al cuore. Oltre a bruciare senza sforzo i grassi e, come sopra accennato, sollecitando e tenendo sempre in buona salute i muscoli.

