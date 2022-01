Molti sottovalutano il ruolo dell’alimentazione all’interno della propria vita. Questa però incide pesantemente non solo sullo stato della nostra salute, ma anche su quello della nostra bellezza. Infatti, un viso giovane e privo di impurità non è solo dato da una buona routine di skincare fatta di creme idratanti e sieri costosi. È anche importante prestare attenzione a cosa si introduce nel nostro organismo. Per questo oggi parliamo di un alimento che potrebbe aiutare a renderci più belle. Infatti, contrasta l’invecchiamento e rende i capelli splendenti e la pelle vellutata questa deliziosa verdura di stagione. Vediamo insieme di quale verdura si tratta e come prepararla.

Stiamo parlando della bieta, un ortaggio verde con delle venature violacee tipico del periodo autunnale e invernale. Ha il pregio di essere molto versatile e poco calorica: presenta solo 33 calorie per ogni etto e si presta alla preparazione di contorni, ma anche come ripieno per ravioli o torte salate. Inoltre, essendo molto voluminosa, porta i soggetti che la mangiano a sentire un maggiore senso di sazietà. Presenta però anche molti benefici per salute. In primis regola i livelli di glucosio e poi aiuta a facilitare il tratto intestinale. Però le sostanze antiossidanti in essa contenute sono anche ottime per la propria bellezza: luteina, zeaxatina, quercetine sono note infatti per contrastare l’invecchiamento e per proteggere gli occhi e la vista. Infine, la biotina aiuta anche a mantenere pelle e capelli forti e sani.

Un contorno che protegge occhi, pelle e capelli

Per la preparazione suggeriamo di mantenersi il più possibile leggeri. Infatti, bollirla e condirla solo con sale, olio e limone è un buon modo per incamerarne le proprietà senza dover spendere troppo tempo ai fornelli. Inoltre l’agrume appena citato contiene vitamina C, altro noto antiossidante, mentre l’olio extravergine di oliva contiene la vitamina F. Quest’ultima è più comunemente chiamata omega 3 e ha dei benefici che vanno a toccare le stesse aree della bieta. È nota infatti per proteggere i capelli e l’epidermide e per questo presentarne un deficit potrebbe portare a pelle secca, desquamazione e capelli stopposi. Essa è prevalentemente presente nei pesci grassi, però delle buone quantità sono presenti anche negli alimenti di origine vegetale. Ad esempio, gli spinaci, i broccoli, l’avocado, il radicchio e i semi di chia ne sono ricchi.

