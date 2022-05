L’arrivo della bella stagione mette sempre a dura prova il nostro organismo. C’è chi, con l’arrivo della primavera, si sente più energico, e chi, invece, è più stanco e spossato. Il caldo, infatti, aumenta la nostra sudorazione, il che ci causa una perdita di sali minerali non indifferente. Questi elementi, invisibili ai nostri occhi, in realtà sono fondamentali per la nostra salute.

Basti pensare, ad esempio, al potassio, uno dei minerali più importanti per l’organismo. Questo inciderebbe sulla pressione sanguigna e sulle contrazioni muscolari, compreso il muscolo cardiaco. L’unico modo per reintegrare questi minerali è mangiare gli alimenti che li contengono.

Questo alimento non dovrebbe mai mancare, per la nostra salute

Esistono, inoltre, degli alimenti molto piccoli, che, in realtà, sarebbero dei veri e propri concentrati di fibre e nutrienti. Stiamo parlando di alcuni semi, in particolare di questi 6 semi che aiuterebbero a prevenire i malanni di stagione e l’influenza.

Oltre a questi, però, non dovremmo mai dimenticare di inserire nella nostra alimentazione questi semi straordinari, ricchi di vitamine, minerali e fibre. Questi semi, infatti, sarebbero dei veri scrigni di benessere per il nostro corpo.

Contengono omega 3 e omega 6 e hanno un basso indice glicemico questi semi preziosissimi che varrebbero oro per il nostro organismo

Negli ultimi anni stanno diventando sempre più famosi i semi di chia. Questi piccoli alimenti sarebbero un ottimo alimento per l’organismo, per tanti motivi.

Per citare uno dei maggiori benefici, i semi di chia abbasserebbero il rischio di problemi cardiovascolari. Inoltre, sono ricchi di fibre, grazie alle quali aiuterebbero a regolarizzare l’intestino, facendolo godere di ottima salute.

In più, i semi di chia contengono omega 3 e 6, così terrebbero sotto controllo i processi infiammatori. Lo riporta il sito di Humanitas, che sottolinea che questi semini avrebbero anche un altro vantaggio.

Avendo un basso indice glicemico, infatti, non farebbero aumentare troppo il nostro livello di glucosio nel sangue, come invece succede con tanti altri alimenti. Sottolineiamo, però, che questi semi non sono preziosi solo perché contengono omega 3 e omega 6 e hanno poco zucchero, ma anche perché apportano vitamine e minerali.

Ecco come possiamo usarli in cucina: strepitosi biscotti morbidi ai semini

I semi di chia sono ottimi per preparare moltissime ricette, come questi biscotti squisiti per la colazione.

Per prepararli, dobbiamo versare in una scodella 200 grammi di farina 00 setacciata, 50 grammi di stevia e mescolare il tutto.

Lasciamo sciogliere 80 grammi di burro in padella e poi versiamo il tutto nella farina, insieme a 1 uovo. Concludiamo il tutto aggiungendo 1 cucchiaino di lievito per dolci, 1 altro di semi di chia e della buccia d’arancia grattugiata. L’arancia dovrà essere rigorosamente edibile.

Dopo aver mischiato bene il tutto, formeremo manualmente dei biscotti, che inforneremo in forno preriscaldato a 180 °C per circa 10-15 minuti.

Lettura consigliata

Pochi sanno che questa pianta che tutti abbiamo in cucina aiuterebbe a combattere il colesterolo alto e l’ipoglicemia