La borsa è uno degli accessori più importanti per una persona. In questo spazio conteniamo, solitamente, portafogli, cellulare, fazzoletti e tanti altri oggetti che, altrimenti, non potremmo portarci dietro.

Stare dietro alle mode, però, non è così semplice, e può diventare davvero costoso. Esistono borse, ad esempio, che arrivano a costare anche migliaia di euro, solo per il marchio a cui appartengono.

La moda, però, lo sappiamo, è fatta di corsi e ricorsi. Ciò che andava di moda anni fa, torna ciclicamente a fare tendenza negli anni a venire, anche se sempre con qualche piccola innovazione. È il caso, ad esempio, dell’intramontabile trench che non passa mai di moda, perfetto proprio per questa stagione.

Anche in fatto di borse siamo fortunati, perché la regola è la stessa. I pezzi iconici indossati dalle nostre mamme potrebbero tornare a fare moda e, per questo, dovremmo controllare nei loro armadi.

In particolare, è dagli anni ’70 che questa borsa ha avuto una rivalutazione immensa, che l’ha portata a essere un pezzo moda più amati di sempre. Si tratta della bellissima, e sempre attuale, borsa di paglia.

Coloratissima e con intrecci ricamati, questa borsa vintage che potremmo già avere nell’armadio è bellissima in ufficio così come in spiaggia

Chi di noi non ha avuto, almeno una volta nella vita, una borsa di paglia? Questo materiale povero, un tempo legato idealmente solo alle vacanze estive, ha da anni ritrovato la sua dignità. Oggi, infatti, la borsa di paglia è uno dei pezzi più alla moda in assoluto.

Una delle dive che, più di tutte, ha collaborato alla rivalutazione di questo materiale fu Jane Birkin. L’attrice naturalizzata francese è riuscita a trasformare questa borsa, dapprima abbinata solo a mare e spiagge, in un modello utilizzabile anche in città.

Tantissimi modelli e colori

Il modello indossato da Jane Birkin era il classico cestino in vimini. Negli anni, però, sono nati tantissimi modelli di borse in paglia o rafia. Quella più bella, che sta facendo impazzire tutti, appassionati di moda e non, è la borsa in paglia o rafia effetto crochet.

Non solo le borse di tessuto, quindi, ma anche con questi altri 2 materiali è possibile seguire la tecnica dell’uncinetto. In questo modo, quindi, si possono ottenere borse più eleganti a secchiello, magari adatte per l’ufficio, o borse tipo shopper, più informali e adatte, ad esempio, per andare al mare.

Il color paglia neutro fa da base a tanti colori in contrasto, scelti tra quelli più fluo, adatti per uscire, a quelli classici, come il bianco e il nero. Insomma, è coloratissima e con intrecci ricamati questa borsa vintage, che non passerà mai di moda.

Cerchiamola nel nostro armadio, per essere sempre all’ultima tendenza, senza spendere un euro.

