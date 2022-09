Proprio in questi giorni ci stiamo rendendo conto di quanto ci sia costato caro cercare refrigerio nell’aria condizionata. Quella che sembrava una normalissima azione fino all’anno scorso, sembra essere diventata un vero e proprio lusso. Bollette elettriche astronomiche per tutte quelle famiglie che oppresse dal caldo hanno cercato il fresco del proprio climatizzatore. Per non parlare dei miliardi di euro che stanno pagando le nostre aziende, le fabbriche e le attività commerciali letteralmente sull’orlo della catastrofe. Andiamo a fornire qualche consiglio ai nostri Lettori per quanto riguarda il gas. Infatti, se le bollette elettriche sono state un salasso, ci accorgeremo ben presto di cosa accadrà con quella del gas. Diventa quindi fondamentale una gestione intelligente dell’impianto di riscaldamento casalingo. Fornendo anche ai nostri Lettori qualche dritta sulla spesa quotidiana.

Il segreto più semplice per non disperdere il calore in casa

Potrebbe sembrare la cosa più semplice in assoluto, ma chiudere bene le finestre ed evitare gli spifferi è il sistema migliore per non disperdere il calore dei termosifoni. In modo particolare converrebbe controllare tutte le finestre e i serramenti, dotandoli eventualmente di para spifferi e gommini in grado di respingere gli ingressi dell’aria esterna. Attenzione anche ai cassonetti delle tapparelle, che spesso sono delle vere e proprie fughe di caldo e ingresso del freddo. Cerchiamo di sigillarli, mantenendo magari l’estetica, perché proprio da qui potrebbe entrare quell’aria fredda che abbasserebbe la temperatura dell’ambiente.

Consigli utili per mantenere la casa calda e non disperdere calore e denaro

Le nostre nonne sapevano bene quanto fosse importante avere dei tappeti sui pavimenti. Se abitiamo in un condominio e siamo in un piano intermedio, il calore potrebbe comunque arrivare dai vicini. Ma se siamo al piano terra, o addirittura confiniamo con dei giardini, ecco che freddo e umidità potrebbero impadronirsi della nostra casa. Piazzare dei tappeti in grado di riscaldare in maniera naturale il pavimento potrebbe rivelarsi un’ottima idea.

Un rimedio anni ’80

Ricordiamo anche un altro sistema che andava in voga nelle case italiane negli anni ‘80. Quel pannello termo riflettente, da interporre tra la parete e il termosifone e in grado di riflettere in maniera naturale il calore che invece tenderebbe a uscire dall’ambiente. Consigli utili per mantenere la casa calda e non disperdere calore con qualche piccolo e semplice trucco sempre valido.

