Cosa succede se non abbiamo lo SPID e quali sono le sanzioni che dovremmo pagare

Come se non bastassero la bolletta elettrica in aumento e le bollette del gas raddoppiate, gli italiani sono alle prese con un altro problema. Non solo dobbiamo preoccuparci di fare una spesa settimanale economica, magari con 50 euro di budget. Adesso dobbiamo preoccuparci anche dello SPID e di quando diventa obbligatorio.

Cosa significa SPID e a cosa serve non tutti lo sanno. SPID è l’acronimo di Sistema Pubblico di Identità Digitale. Con questo strumento possiamo accedere a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione e anche a quelli privati che lo prevedono.

In tanti si chiedono se sia obbligatorio lo SPID nel 2022 anche per il 730

Ad esempio, come qualcuno avrà visto, dallo scorso 1° ottobre per accedere al sito della Agenzia delle Entrate e ai servizi telematici serve lo SPID. Possedere lo SPID permette di accedere alla propria dichiarazione dei redditi nel sito dell’Agenzia. Infatti, i commercialisti hanno cominciato a chiedere ai propri clienti di farlo. Il dubbio che sorge in tanti è che cosa succede se non abbiamo lo SPID.

Ci sono diversi gestori che permettono di fare lo SPID, ognuno con la sua procedura e a costi diversi. Basta andare sul sito preposto dal Governo per avere tutte le informazioni necessarie per riuscire ad ottenerlo se ne fossimo sprovvisti.

In tanti pensano che il 730 sia obbligatorio per i pensionati ed ecco la risposta

Anche i pensionati, per entrare nelle prestazioni online della PA, devono avere obbligatoriamente lo SPID. Per dire, MyINPS, fascicolo sanitario, Bonus per integrare la pensione, incentivi, anagrafe civile. Per accedere a questi servizi occorre avere lo SPID e, quindi, anche i pensionati sono obbligati ad averlo. Ad esempio, grazie allo SPID possiamo scoprire se l’azienda ha versato i contributi pensione all’INPS prima che sia troppo tardi.

Oltretutto, la durata dello SPID è illimitata. Non serve farlo ogni volta, ma una volta creato il nostro SPID saremo a posto per sempre. E, cosa importante, non esiste un numero limitato di SPID. Nel senso che possiamo possederne anche più di uno. E con ognuno di questi possiamo entrare nei servizi digitali della Pubblica Amministrazione. Non è che se si è entrati con il primo SPID si dovrà farlo sempre con quello. Si può scegliere quello che si vuole. L’importante è che sia attivo e associato ad un indirizzo email univoco.

Cosa succede se non abbiamo lo SPID e quali sono le sanzioni che dovremmo pagare

La domanda che si fanno in tanti, però, è cosa succede ora se non abbiamo lo SPID e quali sanzioni dobbiamo pagare. Possiamo tranquillizzarci tutti. Nel senso che non succede niente.

Se non avessimo lo SPID non rischieremmo nessuna sanzione. Semplicemente, si rimane esclusi da certi servizi che, al giorno d’oggi, sono però diventati importanti. Al momento, dunque, non ci sono obblighi di legge e, di conseguenza, non dovremo pagare multe o altro.

