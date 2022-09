Solo 40.000 euro per un bell’appartamento in questa splendida città italiana

Avere una casa di proprietà è il sogno degli italiani da sempre. Non è un caso che oltre l’80% delle famiglie del nostro Paese posseggano almeno un appartamento. E quando la famiglia realizza il sogno della prima casa, inevitabilmente dopo poco inizia a pensare alla seconda casa al mare o in montagna.

Ma se per alcuni il desiderio è la seconda casa, per molti altri la prima casa rimane un sogno. Negli ultimi 20 anni i prezzi delle case sono lievitati, in particolare dall’entrata in vigore dell’euro. Nei primi 10 anni del secolo i valori in alcuni casi sono quasi raddoppiati. La crisi a cavallo del 2010 ha fatto scendere i valori solamente di poco.

Oggi comprare una prima casa non è facile per chi non ha un capitale di partenza. La banca per concedere un mutuo richiede alcune garanzie. Con Bonus casa giovani il Governo ha dato una mano a chi ha meno di 36 anni, facendo da garante verso l’istituto bancario. Ma chi non ha 36 anni come può fare? Non resta che rivolgere l’attenzione a immobili con prezzi abbordabili.

Chi desidera comprare un appartamento nel centro di Milano, Roma, Firenze o di un’altra grande città deve spendere molte decine di migliaia di euro. In molti dei centri urbani italiani per acquistare un piccolo monolocale in discrete condizioni spesso non bastano 60.000 euro. Eppure in altri comuni, anche importanti, si potrebbero spendere anche solo 30.000 euro per un bell’appartamento in ottime condizioni. Per esempio è il caso dell’Aquila. In questa provincia si trovano delle occasioni davvero uniche. Per esempio bilocali di 50 metri quadri da poco più di 33.000 euro, case indipendenti con 3 locali a solo 40.000 euro per un bell’appartamento.

Questi prezzi si trovano anche in molte altre città del Centro Italia. Oggi, con lo smart working, chi non è legato al territorio potrebbe decidere di andare a vivere in queste zone. Per esempio in Emilia Romagna: chi vi risiede può comprare casa sfruttando un nuovo Bonus da 30.000 euro. La Regione offre questo contributo a chi compra una casa in uno dei 121 centri urbani, molti montani, indicati nel provvedimento.

Ma le occasioni di case in acquisto a poco si trovano in tutta Italia. Per esempio con soli 60.000 euro si può comprare un casale da sogno in una delle più belle regioni italiane. Invece, per chi alla casa usata ne preferisce una nuova, ecco che è possibile sfruttare una particolare modalità di vendita. Grazie all’acquisto degli immobili su progetto comprare casa nuova senza soldi e senza mutuo fa risparmiare anche il 30%.

