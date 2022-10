Consigli utili e curiosi con cui potremmo usare il ghiaccio per i dolori

Una delle prime cose che imparano i nostri bambini quando si vanno male in casa è l’uso del ghiaccio. Oggi sono abituati anche nello sport a vedere e usare il ghiaccio spray e nelle bustine pronte all’uso. Ma il sistema del pronto intervento col ghiaccio è davvero molto antico e possiamo chiaramente catalogarlo come un sistema della nonna. Solitamente lo utilizziamo immediatamente su una botta, una contusione o un’infiammazione. Raramente il ghiaccio potrebbe far male al nostro organismo, creando dei problemi veramente seri. Andiamo però a vedere quali sarebbero i casi in cui potremmo usare il ghiaccio per i vari tipi di infortunio. Insomma, dei consigli utili e curiosi con cui potremmo usare il ghiaccio in casa con dolori e infortuni.

Il ghiaccio come primo soccorso per i traumi sportivi e casalinghi

Non c’è solo lo sport a richiamare l’utilizzo del ghiaccio per una botta, una distorsione o una contusione. Siamo in casa che facciamo le pulizie e sbattiamo il ginocchio contro lo spigolo di un mobile. Potrebbe capitare a tutti noi e tutti i giorni. Ecco allora che il ghiaccio in versione cubetti, avvolto in un fazzoletto, potrebbe essere il sistema naturale più efficace per trattare il dolore del trauma. Allo stesso modo agirebbe in maniera benefica sull’eventuale gonfiore della parte colpita e sulla sua infiammazione. Ricordiamo anche che nel caso di una leggera distorsione della caviglia, sempre per infortunio casalingo, il ghiaccio potrebbe essere molto utile.

Sul viso come alleato dell’estetica

Ecco forse un utilizzo del ghiaccio che non tantissimi conoscono e che potrebbe essere un alleato della nostra pelle. Questo è un vero e proprio rimedio della nonna, che veniva utilizzato quando alla mattina ci si svegliava con borse e occhiaie sotto gli occhi. Allo stesso modo nel caso di gonfiori nel viso, il ghiaccio potrebbe intervenire immediatamente, tonificando la pelle. Ma la sua funzione più importante potrebbe essere quella di stimolare la circolazione del sangue, andando proprio a contrastare borse e occhiaie sotto gli occhi.

Consigli utili e curiosi con cui potremmo usare il ghiaccio con tempi di intervento utili

Ovviamente per beneficiare delle caratteristiche salutari del ghiaccio, dovremmo intervenire entro pochissimi minuti dal trauma. L’ideale sarebbe quello che passassero davvero pochi secondi dal trauma al primo impatto del ghiaccio con la pelle. L’importante sarebbe non andare oltre i 5 o 6 minuti dall’avvenimento. A questo punto potremmo tenere il ghiaccio sulla parte colpita per circa una mezz’oretta. Non facciamo però l’errore di passare il ghiaccio direttamente sulla pelle, ma utilizzando anche un semplicissimo fazzoletto o un tovagliolo. Nel caso utilizzassimo lo spray, come vediamo fare ai calciatori, ricordiamoci di mantenere la distanza dalla pelle. Ma anche e soprattutto di bagnare possibilmente la zona colpita mantenendo anche un tessuto per non ferire la pelle, già messa sotto sforzo dal trauma.

Lettura consigliata

Cosa non fare dopo la ceretta e come togliere il rossore della pelle