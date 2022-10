I detersivi per la lavatrice che costano molto meno e proteggerebbero la salute

Quando facciamo la lavatrice in genere utilizziamo i detersivi industriali. Chi preferisce quelli in polvere, chi quelli liquidi oppure in pasticca, questi ultimi decisamente più comodi. Lo stesso vale per l’ammorbidente, che viene regolarmente usato ad ogni lavaggio. In realtà pochi sanno che è possibile avere dei capi pulitissimi utilizzando anche dei prodotti naturali, sia come detersivo che come ammorbidente. In casa si possono preparare dei detersivi efficacissimi, anche quanto i prodotti industriali, ottenendo un duplice vantaggio. Un prodotto naturale fa risparmiare e non inquina l’ambiente.

Infatti, in genere, detersivi e ammorbidenti sono contenuti in confezioni di plastica. Se non correttamente smaltite, queste potrebbero inquinare l’ambiente e quindi indirettamente nuocere alla salute. Inoltre ci sono dei fattori di rischio direttamente correlati alla salute. Infatti un detersivo, se ingerito oppure inalato, magari inavvertitamente, potrebbe risultare nocivo per l’organismo. Anche il pericolo della contaminazione non è da trascurare. Se un prodotto per lavaggi dovesse entrare in contatto con pelle e occhi, potrebbe creare anche disturbi cutanei. Ancora, uno studio dell’Università di Washington avrebbe scoperto che alcuni componenti chimici contenuti nei detersivi profumati potrebbero essere molto pericolosi per la salute.

Sarebbero questi i detersivi per la lavatrice che fanno risparmiare e sono efficaci

Una recente indagine ha messo a confronto vari tipi di detersivo, in polvere, liquido e quello in pasticca. Quello in pastiglie costa generalmente di più ma ha anche un altro svantaggio, non si può dosare. Invece, quando si fa il bucato, occorrerebbe dosare la quantità di detersivo in funzione del carico. Le case produttrici in genere riportano le quantità consigliate, ma diversi studi dimostrano come a volte sia sufficiente la metà del quantitativo indicato. Ma è possibile ridurre l’utilizzo dei soli detersivi industriali e usare un prodotto fatto in casa altrettanto efficiente.

Anzitutto occorre sapere che lo sfregamento dei tessuti dovuto alla rotazione del cestello è la principale causa della pulizia degli indumenti. Una o due palline da tennis, oppure una patata in un calzino nel cestello, possono favorire questo sfregamento. Bicarbonato, aceto bianco e limone sono accoppiate formidabili per i panni in lavatrice. Il bicarbonato è uno smacchiatore eccezionale. Una soluzione con ¾ di tazzina di acqua e ¼ di bicarbonato, strofinato sulla macchia, aiuterà la sua eliminazione in lavatrice.

Come fare il detersivo fai da te

Chiunque può fare i detersivi per la lavatrice in casa con prodotti naturali che quasi tutti già possiedono. Occorrono solamente 1 litro di acqua a cui aggiungere 50 g di sapone naturale. Si possono anche aggiungere 20 g di bicarbonato e 5 o 10 gocce di olio essenziale per profumare il prodotto. Ogni lavaggio in lavatrice richiederà tra 3 e 5 cucchiaini, a seconda del carico. Aggiungere nel cestello delle scaglie di sapone di Marsiglia aiuterà poi l’efficienza pulente del lavaggio. Ad ogni lavaggio si può anche aggiungere dell’aceto bianco o del succo di limone, da inserire direttamente nella vaschetta del detersivo. Questi due prodotti aiutano ad ammorbidire i tessuti.

Ma il limone avrebbe anche un’altra caratteristica importante, ossia combattere la muffa che si genera nella lavatrice. La muffa in genere si forma nel dispensatore, nel cestello e nella guarnizione della lavatrice. Per risolvere questo problema sarebbe sufficiente mettere del succo di limone sulla muffa. Attendiamo 10 minuti che il prodotto agisca e poi puliamo con un panno ruvido o con uno spazzolino.

L’utilizzo di un detersivo fatto in casa darà sicuramente un contributo nel ridurre il costo della spesa. Questo risparmio sarà direttamente proporzionale al numero dei lavaggi che vengono fatti durante la settimana. Alcuni specifici suggerimenti, poi, possono aiutare a risparmiare energia nell’uso della lavatrice. Quest’anno più che mai occorre fare attenzione ai consumi energetici, per evitare che la bolletta esploda. Con alcuni trucchi si potrà tenere sotto controllo il consumo energetico e risparmiare facendo la lavatrice.

