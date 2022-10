Cosa non fare dopo la ceretta e come togliere il rossore della pelle

Capita di assistere a uno scontro tra adolescenti, maschi e femmine, con oggetto del discutere barba e ceretta. Da una parte le ragazze che sorridono al pensiero che i ragazzi prima o poi dovranno farsi la barba tutte le mattine. Di contro i maschietti che ribattono come loro possono tranquillamente tenersi i peli sulle gambe, mentre le donne saranno costrette a fare la ceretta. Ceretta fai da te, ma anche dall’estetista, con l’eterno pensiero che possa essere fastidiosa e anche un po’ dolorosa. Ceretta che se facciamo in casa, potrebbe anche portare con sé quelle classiche macchie rosse a significare l’irritazione della pelle. Andiamo allora a vedere qualche consiglio utile proprio in merito, senza dimenticare come combattere un malessere tipico stagionale.

Quanto dura il rossore della ceretta

Un semplice arrossamento della pelle potrebbe scomparire in un paio di giorni, mentre una scottatura potrebbe portarsi più in là nel tempo. Facendo ovviamente i dovuti i trattamenti, le piccole bruciature potrebbero durare tre o quattro giorni. Attenzione invece che se ci scappasse la mano durante una ceretta fai-da-te e dovessimo ustionarci, allora sarebbe bene rivolgersi almeno al proprio medico. Dietro a una scottatura, infatti potrebbe anche nascondersi il pericolo di un’infezione.

Sistemi naturali per alleviare il fastidio della pelle irritata

Sono particolarmente gradite alle nostre signore 3 creme che potrebbero facilitare il ripristino del colore naturale della pelle, calmando l’irritazione dopo la ceretta. Ci riferiamo all’olio essenziale di cocco, a quello di menta piperita e alla crema di aloe vera. Fondamentale per evitare che la pelle si irriti ancora di più è che all’interno di queste creme non ci sia assolutamente alcol. Nel caso in cui il rossore e il fastidio siano concentrati nella zona inguinale, potrebbe essere molto utile un rimedio delle nostre nonne. L’olio essenziale di lavanda, ma anche una crema molto usata e apprezzata dagli sportivi, ossia la calendula

Cosa non fare dopo la ceretta e quali metodi per togliere il fastidioso rossore della pelle

Una delle cose che non bisognerebbe sicuramente fare mai dopo la ceretta sarebbe un bagno caldo. Un altro piccolo errore che fanno spesso alcune sportive sarebbe quello di mostrare le gambe depilate in piscina subito dopo la ceretta. Ma il contatto con l’acqua, soprattutto quella calda, potrebbe creare problemi di irritazione alla pelle. Ricordiamoci che degli impacchi anche con della semplice acqua fredda e delle garze potrebbe essere un sistema naturale semplicissimo per sfiammare velocemente la zona della depilazione. Cosa non fare dopo la ceretta e come togliere il fastidio con sistemi naturali e sempre validi.

