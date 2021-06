Dal profumo inconfondibile e il sapore unico, il basilico è una delle piante aromatiche più amate ed apprezzate di sempre. Le piccole foglioline verdi sono una vera ricchezza che completa ogni piatto con quel tocco di genuinità e freschezza che piace tanto a grandi e piccini.

Grazie al suo successo, il basilico è gettonatissimo da coltivare in casa. Dunque, avere sempre a disposizione questa piantina aromatica rappresenta un vantaggio molto utile in cucina.

Più volte la Redazione ha dedicato i suoi articoli al basilico, cercando di scoprire in che modo mantenere bella e rigogliosa la piantina senza sprecare tempo prezioso.

Consigli pratici e indispensabili per avere il basilico sempre fresco e senza foglie secche

In questo spazio, invece, il Team dal pollice verde firmato ProiezionidiBorsa vuole suggerire qualche piccolo, semplice e velocissimo consiglio per evitare che le tanto adorate foglioline perdano profumazione ed efficacia.

Quale tipo di terreno è più adatto?

Il basilico non ha particolari pretese di terreno. Tuttavia, per far crescere nel migliore dei modi la piantina è consigliato un terreno leggero, fresco e ben drenato.

Inoltre, mai posizionare la piantina di basilico in un vaso sprovvisto di fori per il drenaggio.

I fiori vanno potati?

Sì. Eliminare le infiorescenze di colore bianco che il basilico produce di norma nel periodo estivo.

Questi fiorellini, seppur molto graziosi, tolgono energia preziosa alla pianta.

Dunque, per evitare che le foglie soffrano e si ingialliscano, è meglio potare i fiori.

Vanno potati anche i rametti più alti di 15 cm. In che modo? Possibilmente tagliando a circa un paio di centimetri sopra le ultime foglioline.

Come innaffiare correttamente e quale concime usare?

Il basilico ha bisogno di molta acqua, soprattutto nei mesi più caldi.

Per chi resta fuori casa per diverso tempo è consigliato lasciare dell’acqua nel sottovaso che sarà assorbita poco alla volta dalla pianta stessa.

Per agevolare la pianta e migliorare le sue prestazioni, meglio optare per sostanze ad alto contenuto di azoto. Ed ecco perché tenere in mente questi consigli pratici e indispensabili per avere il basilico sempre fresco e senza foglie secche.