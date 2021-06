Le ciliegie sono frutti estivi molto consumati soprattutto mentre si è in spiaggia e si vuole mangiare qualcosa di fresco e leggero. È un ottimo fine pasto per pulirsi il palato e soprattutto ha grandi benefici per il nostro organismo.

In più occasioni noi della Redazione di ProiezionidiBorsa ci siamo occupati di questo tema. In particolare, abbiamo analizzato l’importanza di utilizzare una cosa che buttiamo sempre dopo aver mangiato le ciliegie, cioè i noccioli.

Quello di cui ci occuperemo nelle prossime righe, è invece una cosa da fare prima di utilizzare i noccioli delle ciliegie. Per usare bene i noccioli delle ciliegie bisogna fare prima una cosa importantissima.

Parleremo del processo di pulizia ed essiccamento fondamentale se si vogliono usare i noccioli senza problemi. Ci sono metodi diversi per pulirli e qui di seguito ne illustreremo uno.

Il primo passo è raccogliere i noccioli delle ciliegie e bollirli in acqua. Non appena i resti delle ciliegie si staccano (non serviranno molti minuti) è bene munirsi di uno scolapasta per poterli scolare.

Può succedere che alcuni resti della ciliegia siano rimasti attaccati nonostante la bollitura, pertanto si dovrà procedere in questo modo.

Poiché l’acqua calda avrà ammorbidito le parti di ciliegia attaccate, si potrà strofinare i noccioli sui buchi dello scolapasta e usarli come una grattugia.

Ci si può aiutare anche con una spugnetta abrasiva per togliere il tutto sciacquando i noccioli così da eliminare gli ultimi resti.

La fase di essicazione, utilizzo e conservazione

Terminata l’operazione di pulizia, bisogna prenderli e metterli ad asciugare sotto il sole per farli poi essiccare.

È bene stare attenti e verificare che siano ben secchi prima di utilizzarli perché il rischio è che possano ammuffire.

Qualora, invece, non vengano usati subito, si può usare un contenitore forato che possa favorire i ricambi d’aria per conservarli.

Una volta essiccati, sono pronti per poter essere utilizzati in vari modi. Possiamo citarne alcuni. Per esempio, possono essere usati come riempimento per un cuscino termico o per preparare delle bevande o per costruire strumenti musicali.

Per altri modi con cui usare i noccioli delle ciliegie si consiglia la lettura di questo articolo.