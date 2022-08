L’insalata iceberg è una varietà di lattuga molto interessante. Fresca e gustosa, piace molto in cucina, soprattutto sulla tavola estiva. Le sue foglie sono molto dissetanti e croccanti e si accompagnano bene all’interno di insalate miste con i pomodori. Ma anche in accompagnamento a un secondo di carne o di pesce. La lattuga iceberg potrebbe essere l’ortaggio ideale per il nostro orto. Ma non importa se non ne abbiamo uno. Perché la varietà iceberg si può coltivare anche in vaso.

Il cespo sul balcone

Possiamo scegliere di coltivare in casa un vegetale davvero interessante come la lattuga iceberg. E possiamo farlo trapiantandola in vaso. In realtà, tutte le varietà di lattuga danno la possibilità, a chi vuole intraprenderla, della coltivazione in vaso. Nel caso della varietà iceberg, dovremo procurarci un contenitore abbastanza grande, per sistemarvi la nostra lattuga con le dovute accortezze. Queste saranno necessarie alla sua coltivazione ideale e, certamente, alla crescita della verdura nella forma del suo caratteristico cespo voluminoso e compatto.

Consigli per coltivare la lattuga o l’insalata iceberg in vaso

Per coltivare l’insalata iceberg in vaso dovremo disporvi anzitutto uno strato di tipo drenante. Dovrà essere composto da sabbia e ghiaia, quindi colmato con terriccio addizionato da compost. I semi dovranno essere piantati al più tardi in estate. Il vaso dovrà essere regolarmente innaffiato, in modo che si mantenga un costante livello di umidità del terriccio. È ideale innaffiare l’insalata al mattino e aumentare le bagnature quando le temperature salgono e in caso di afa. Si dovrà inoltre controllare che, sulla sua sommità, non crescano erbe infestanti. Queste potrebbero appropriarsi delle risorse del terriccio e sottrarle all’insalata. Oltre che favorire attacchi parassitari e malattie.

In particolare, e se il vaso è posto in giardino, si dovrà fare attenzione che l’insalata non attiri bruchi e lumache, che potrebbero danneggiarla. Ecco, quindi, tutti i consigli per coltivare la lattuga o l’insalata iceberg e farle crescere rigogliose. Al momento della raccolta, quando l’iceberg avrà raggiunto le dimensioni ottimali, si potrà prelevare il cespo recidendolo alla base. L’insalata iceberg, così raccolta dal vaso, si potrà conservare in frigo sino a 3 settimane se avvolta in un panno di stoffa inumidito.

