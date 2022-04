In alcuni Paesi del Mondo le tradizioni e le culture locali utilizzano da secoli gli alimenti come alternativa alle medicine. Anche perché ci sono ancora oggi villaggi sperduti nelle foreste e nelle giungle, dove i trasporti non arrivano spesso. Allora, come dice il proverbio, bisogna “fare di necessità virtù”. Poi ci si è messa anche la globalizzazione che ha portato nelle nostre case frutta e verdura tutto l’anno e da tutti i Paesi del Mondo. Ma stando ben attenti che le normative di coltivazione e produzione non sono tutte uguali e alcuni Paesi se ne fregano di usare i pesticidi al posto dei trattamenti naturali. Come abbiamo ricordato anche in questo nostro articolo. Tornando però ai frutti esotici, ce n’è uno che farebbe particolarmente bene alla salute, soltanto che non molti lo sanno.

Un alimento saziante dalle grandi potenzialità

È diventato famoso negli anni duemila soprattutto negli USA perché inserito in tutte le diete dimagranti delle star di Hollywood. È il mango, che, come ricorda questo studio, avrebbe davvero parecchie potenzialità. Tra cui, una delle più gettonate, sarebbe proprio quella di prendere “a calci” gli zuccheri nel sangue. Con poche calorie, ma tantissime vitamine e altrettanti antiossidanti, il mango potrebbe rivelarsi anche un valido aiutante per contrastare i chiletti di troppo che potremmo prendere a Pasqua.

Considerato troppo spesso solo un frutto esotico alternativo ecco invece trovato l’alimento pieno di antiossidanti che contrasterebbe la glicemia alta e l’aterosclerosi

La quercetina, presente nel mango, è uno degli antiossidanti più potenti al Mondo e la scienza gli riconoscerebbe un merito molto importante quello di cercare di contrastare l’invecchiamento cellulare e l’arrivo dell’aterosclerosi.

È uno dei flavonoidi “preferiti” dalla scienza perché sarebbe un vero e proprio cavaliere che combatte il metabolismo lento. È presente anche in alimenti altrettanto importanti per la nostra salute come:

cipolle e peperoni;

mele e frutti di bosco;

capperi.

Un falso mito creato nel tempo

Considerato troppo spesso solo un frutto esotico alternativo era stato anche additato come alimento che farebbe ingrassare. Ma le scoperte scientifiche più recenti avrebbero proprio confermato il contrario. È pur vero che conterebbe 60 calorie per 100 grammi, ma avviando il metabolismo e donando sazietà questo frutto sarebbe proprio ideale in molte diete dimagranti.

