Trovare un deodorante di buona qualità può sembrare un’impresa impossibile. Non basta che il prodotto allontani i cattivi odori: deve anche garantire che non rimangano brutti residui bianchi sui vestiti. Meglio ancora se non costa un occhio della testa!

Per fortuna ci sono buone notizie per chi vuole risparmiare senza rinunciare alla qualità. Infatti sarebbero questi i deodoranti più economici che non macchiano secondo quest’indagine e il primo costa poco più di un euro.

Non sempre il prezzo elevato è garanzia di qualità

Fare la spesa è un vero salasso per le tasche delle famiglie italiane. Oltre al cibo, costano parecchio anche i prodotti per l’igiene personale quotidiana: dentifricio, sapone, deodorante, ecc. I trucchetti per risparmiare sono dunque sempre utili.

Il primo consiglio è scegliere il supermercato di fiducia con un occhio attento ai prezzi. Infatti i punti vendita più convenienti permettono di risparmiare sulla spesa fino a 1.700 euro all’anno.

In secondo luogo, occhio a non farsi ingannare dal marchio e dalle pubblicità. Infatti, non è detto che, necessariamente, il brand leader di mercato, col prezzo più elevato, sia garanzia di maggiore qualità. Ci sono ottimi prodotti che portano il marchio del discount!

Per esempio, secondo un’indagine alcune tra le migliori creme antirughe economiche si comprerebbero al supermercato a prezzi abbordabili, a partire da 3 euro. Anche fra le birre a prezzo stracciato ci sono prodotti con una qualità rispettabilissima.

Lo stesso discorso vale per i deodoranti. Ecco quali sarebbero i migliori secondo gli esperti.

L’associazione per la tutela dei consumatori Altroconsumo ha valutato 7 fra i deodoranti antitraspiranti roll on più venduti. Gli esperti hanno testato in laboratorio sia il potere deodorante dei prodotti, sia la loro efficacia antitraspirante (ossia la capacità di ridurre la sudorazione).

Ma non solo: i deodoranti sono stati valutati anche sulla base della tendenza a lasciare antiestetici residui sui tessuti. Ecco cosa è emerso.

In testa alla classifica, con una valutazione di qualità ottima, si trova proprio il prodotto che costa meno. È il roll on di Cien, che si acquista alla Lidl a soli 1,19 euro a confezione.

Sul secondo gradino del podio c’è il deodorante di Carrefour, con qualità buona e prezzo pari a 1,59 euro. Al terzo posto della classifica troviamo invece un prodotto di marca: il roll on di Borotalco. Anche in questo caso la qualità è buona, ma occhio al prezzo. Il deodorante costa infatti 3,48 euro.

Insomma, l’ennesima dimostrazione che si può risparmiare senza rinunciare a un buon prodotto per l’igiene personale.