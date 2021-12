Tra caratteri maturi e meno maturi, seguendo le costellazioni dello zodiaco, è possibile delineare gli eterni “fanciullini”. Da una parte l’oroscopo inquadra segni zodiacali che, spinti dalla convinzione delle proprie idee, affrontano la realtà in maniera incisiva. Dall’altra, ci sono segni zodiacali che, invece, si lasciano travolgere dall’istinto e dall’ingenuità propria della fanciullezza. L’astrologia ancora una volta ci aiuta in questo senso, dandoci delle indicazioni in merito. Abbiamo già visto che sono questi i segni zodiacali più falsi ed estremamente abili a indossare una maschera e abbindolarci.

Sempre grazie all’oroscopo, possiamo delineare una classifica dei segni zodiacali meno maturi, con cui è meglio se ci relazioniamo con cautela.

Altro che Vergine e Capricorno, sono questi i 4 segni zodiacali meno maturi dell’oroscopo da cui è meglio tenersi a distanza

Partendo dal basso di questa speciale classifica troviamo il Sagittario, un segno zodiacale che non sempre riesce ad essere maturo. Alle volte considera la maturità noiosa cedendo a comportamenti impulsivi, che lo portano spesso a commettere errori e cadute di stile banali. Il Sagittario si contraddistingue per il suo essere fiero e il non mettersi mai in discussione per gli altri. Questa caratteristica lo spinge spesso a cadere in contraddizione.

Anche il segno dell’Ariete viaggia in questo senso. Difatti, la sua indole impulsiva e spensierata si rivela molte volte un’arma a doppio taglio. Se non riesce a tenere a freno l’impulsività e l’impazienza, rischia di ferire chi gli sta intorno.

Dolci fanciulli

I Gemelli sono caratterizzati da un’anima fanciullesca, che spesso viene fuori in modo spontaneo. Alle volte fuggono dalle responsabilità e dagli imprevisti della vita quotidiana. Il loro cammino prosegue verso la ricerca della libertà e della spensieratezza. I nati sotto questo segno vogliono vivere l’attimo, senza preoccuparsi troppo delle conseguenze e del futuro.

Il titolo dei meno maturi dello zodiaco va ai Pesci. La loro anima da fanciulli è una costante nella vita di tutti i giorni. Non sopportano la noia e fanno di tutto per non rimanere in situazioni di stallo. Non hanno paura del giudizio altrui e vanno avanti sempre orientati e guidati dalle loro idee. Alle volte preferiscono vivere in un Mondo irreale piuttosto che affrontare la realtà.

Dunque, tra fanciulli e sognatori, altro che Vergine e Capricorno, sono questi i 4 segni zodiacali meno maturi dell’oroscopo da cui è meglio tenersi a distanza

