Con il 2021 in archivio siamo pronti ad accogliere le novità che ci rivelano le stelle in questo anno nuovo. Ovviamente, ci auguriamo tutti di incontrare fortuna e qualche inatteso mutamento lungo il nostro cammino. Magari guidati al meglio dai nostri portafortuna o dalla forza dei pianeti. Ogni segno zodiacale avrà modo di trovare la buona sorte durante il proprio percorso. Alcuni saranno favoriti dall’appoggio di Giove, Mercurio e Marte in un mese di gennaio letteralmente stratosferico. In base al nostro ascendente, ci attendono interessanti novità.

Gennaio di fuoco colmo di soldi, amore e sorprese per 3 segni zodiacali favoriti dal loro super ascendente

Un gennaio irrequieto caratterizzerà i nati sotto il segno dell’Ariete, i nostri sogni si tramuteranno presto in obiettivi concreti e realizzabili.

Sarà un mese dedicato al relax e ai viaggi, se abbiamo l’ascendente in Toro. All’orizzonte ci attende un’ardente passione, una possibile amicizia che presto potrebbe trasformarsi in un amore non calcolato.

Un entusiasmante nuovo amore per l’ascendente Scorpione, che potrebbe rivoluzionare totalmente la nostra quotidianità.

Sorprese in vista anche per l’ascendente Sagittario, sarà un mese caratterizzato da nuovi e reboanti acquisti: dal guardaroba ad un’auto nuova. La buona notizia è che all’orizzonte potrebbe arrivare un lavoro ben pagato con un carico di soldi non indifferente.

Amori inattesi

Impegno, astuzia, ricerca di nuove emozioni e piaceri caratterizzano il gennaio dei Gemelli.

Se abbiamo l’ascendente Bilancia, sarà un mese ricco di novità e buoni propositi. Una carica di grinta e voglia matta di metterci in gioco sul lavoro, decisamente un super gennaio per la felicità del nostro conto in banca. Un po’ meno irruenza in amore dove avremo la pazienza di saper attendere mesi più floridi.

L’anno comincia con difficoltà per l’ascendente Toro, critiche aspre all’orizzonte per quanto riguarda i progetti lavorativi in corso. Ma non dobbiamo demordere poiché chiuderemo il mese prendendoci le nostre giuste rivincite. Per quanto riguarda le relazioni, il tutto procede a gonfie vele. Gennaio è il mese delle nuove amicizie e potremmo imbatterci in un inaspettato amore.

Amore improvviso anche per l’ascendente Pesci, che potrebbe arrivare da un’amicizia datata. Sul lavoro dobbiamo continuare a gestire bene i tempi per non rischiare di affaticarci troppo.

Osare

Il Sagittario avrà un anno eccezionale. Gennaio sarà il mese in cui dovremo farci forza e osare qualcosina in più per portare a termine i nostri obiettivi.

Se abbiamo l’ascendente Ariete, saremo pieni di energie e scattanti poiché vorremo concludere nel minor tempo possibile i nostri progetti.

Ottimi affari, ricchi guadagni e investimenti importanti caratterizzeranno il gennaio degli ascendenti Toro. Agiremo al meglio per portare a termine i nostri obiettivi, con l’appoggio fondamentale delle persone a noi più care.

Una fortuna sfacciata colpirà in pieno gli ascendenti Pesci. In questo mese finalmente i nostri sogni si realizzeranno. Potrebbe fiorire un amore importante o una insperata occasione lavorativa, per la felicità del nostro portafoglio.

Dunque, sarà un gennaio di fuoco colmo di soldi, amore e sorprese per 3 segni zodiacali favoriti dal loro super ascendente.

