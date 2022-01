Le notizie sulle previsioni dell’oroscopo sono quelle che più attirano la nostra attenzione. Soprattutto nei primi mesi dell’anno, ci consentono di capire come andrà la nostra quotidianità o cosa ci riserverà la buona sorte. Tuttavia, spesso ci interessa semplicemente comprendere le affinità che abbiamo con gli altri segni zodiacali. In alcuni casi, gli ascendenti ci danno la risposta in tempo reale. Oppure tentiamo di capirlo in base alle caratteristiche del segno di cui siamo interessati.

Quadro generale

I segni dello zodiaco ovviamente si differenziano tra loro. Carismatici e sognatori alcuni, seduttori e libertini altri. In questo articolo andremo a parlare dell’uomo Gemelli, segno d’aria governato da Mercurio e decisamente di difficile definizione. Il segno zodiacale dei Gemelli comprende i nati tra il 21 maggio e il 20 giugno.

I nati sotto questo segno zodiacale, in linea generale, si caratterizzano per instabilità, imprevedibilità e vivacità. Sono spesso dei curiosi osservatori alla continua ricerca di novità nella loro vita. Briosi e costantemente a caccia di emozioni forti, non amano star fermi e lasciare che il Mondo scorra intorno a loro. In generale, dunque, sono padroni del loro destino, cercando sempre esperienze di vita nuove ed entusiasmanti.

Imprevedibile, seduttore e difficile da conquistare, ecco come far impazzire l’uomo del segno zodiacale dei Gemelli

L’uomo gemelli può essere spontaneo e al tempo stesso imprevedibile e superficiale. Soprattutto in amore e nella vita di coppia, non ama i rapporti troppo sdolcinati o da fotoromanzo, né i litigi o le tragedie. È un gran seduttore e per questo può essere attratto dalle avventure brevi. Sotto sotto è orientato all’azione, ma resta comunque un eterno fanciullino e può fuggire dalle responsabilità. Ci sono delle differenze in base alla decade di appartenenza del segno zodiacale. I nati nella prima decade vivono il rapporto di coppia con attenzione al dettaglio. In nati della seconda decade sono più pacati di carattere e donano il meglio di loro alle persone care. I nati nella terza decade sono costanti ma sfuggevoli e imprevedibili.

Vietato ingabbiarlo

Pertanto, da perfetti seduttori, i Gemelli preferiscono tenere le redini del gioco. Difatti, solo facendoli innamorare veramente riusciremo a metterli KO. Ma attenzione perché non dobbiamo ingabbiarli in relazioni troppo monotone, morbose o complicate. L’ideale per l’uomo Gemelli è una vita di coppia fatta sì di alti e bassi ma basata sull’amore e sulla fiducia reciproca. Pertanto, per riuscire davvero a sfondare la sua dura corazza, bisognerà apprezzare la vita e spronarlo soprattutto dal punto di vista intellettuale. Noia e tristezza sono due parole che non esistono nel vocabolario dell’uomo Gemelli. Al contrario, dinamicità, brio, leggerezza sono i termini ideali per descrivere la vita di coppia ideale per questo segno zodiacale.

L’uomo gemelli ha bisogno di una persona frizzante al proprio fianco, in grado di stimolarlo durante il corso delle giornate. Ha bisogno di non sentirsi in trappola nel rapporto di coppia, altrimenti sarà portato a scappar via con maggiore facilità.

Dunque, imprevedibile, seduttore e difficile da conquistare, ecco come far impazzire l’uomo del segno zodiacale dei Gemelli.

Approfondimento

Altro che Vergine e Capricorno, sono questi i 4 segni zodiacali meno maturi dell’oroscopo da cui è meglio tenersi a distanza