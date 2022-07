Luglio e agosto sono i mesi dei mirtilli. Uno snack salutare e goloso. L’unico difetto che hanno è che sono uno tira l’altro. Ma in fondo, con tutte le proprietà e i benefici che hanno, non è una cattiva idea abbondare un po’. Ma perché limitarsi a mangiarli nudi e crudi, quando possiamo provare a condirli con un ingrediente goloso, che li renderà ancora più irresistibili?

Mirtilli neri alleati della salute

I mirtilli neri maturano tra luglio e agosto e sono grandi alleati per chi soffre di capillari fragili e tornano utili anche alla circolazione sanguigna e alla vista. Sono ricchi di antiossidanti, che conferiscono il tipico colore blu scuro di questi frutti e che rallentano l’invecchiamento cellulare. Se questo non ci bastasse, svolgerebbero un’azione antinfiammatoria e sarebbero ottimi per prevenire la cistite ricorrente. Ultimo, ma non ultimo, sono poco calorici. Perciò, non dobbiamo rinunciarci neanche a dieta. I benefici non si limitano a questo. I mirtilli sono anche utili per calmare la diarrea e i dolori del ciclo e sono ricchi di sali minerali e vitamine.

Altri due motivi

Prima di addentrarci nella ricetta per condire i mirtilli neri, è giusto porre l’accento su altre due incredibili proprietà di questi frutti. Molti non sanno che i mirtilli sono utili per bruciare i grassi. Sono talmente ricchi di antiossidanti, che questi agiscono sul metabolismo, attivando i geni brucia-grassi delle cellule adipose dell’addome. Migliorano anche la memoria, grazie all’azione che svolgono sul cervello, per incrementarne l’attività.

Con tutte le proprietà e i benefici dei mirtilli freschi, non possiamo rinunciare a mangiarli conditi con un ingrediente speciale

Per la ricetta di oggi, assolutamente niente di complicato. Ci si mette meno a prepararla che a spiegarla. Potrebbe essere il dolce perfetto da gustare dopo un bel piatto di carote al forno in crosta. Ci serviranno solo:

200 g di mirtilli;

30 g di cioccolato fondente;

10 g di olio di cocco;

Tritiamo finemente il cioccolato e mettiamolo in una ciotola insieme all’olio di cocco. Lasciamolo fondere in microonde, aprendo lo sportello e mescolando di tanto in tanto. A questo punto, non ci resta che versare i mirtilli nel cioccolato fuso. Mescoliamo bene e posizioniamoli ben separati su un vassoio ricoperto con carta forno. Riponiamoli in frigo finché non saranno rassodati. Ora non ci resta che gustarli. Questi mirtilli al cioccolato sono la merenda perfetta per l’estate. Freschi e leggeri, sarà impossibile fermarsi. Con tutte le proprietà e i benefici dei mirtilli, più la golosità inconfondibile del cioccolato, la merenda diventerà un rituale sacro e irrinunciabile.

