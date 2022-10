Con il cambio di stagione il nostro corpo subisce uno stravolgimento. A fronte di fiacchezza e pesantezza, una vita attiva e un’alimentazione sana possono aiutare. Inoltre, è bene trascorrete del tempo fuori dagli uffici o dagli ambienti chiusi per approfittare ancora delle giornate di sole. Ciò per garantire al nostro organismo il necessario apporto di vitamina D. Inoltre, importante è l’assunzione degli alimenti contenenti le vitamine del gruppo B. In particolare, per ottenere l’energia necessaria per affrontare le giornate, essenziale è la vitamina B1. La si ricava da: fagioli, cereali integrali, soia, lenticchie, noci, semi di girasole e di zucca. Altrettanto importante è la vitamina B2, anch’essa fonte di energia, che si ottiene con l’introduzione di latte e derivati. Poi, è contenuta in: uova, lievito di birra, fegato e vegetali a foglia verde.

Cosa integrare per affrontare il cambio di stagione

Altre due vitamine da assumere sono la B6 e B12. La prima è contenuta in carni bianche e pesce, in spinaci, patate e legumi. Inoltre, le si trova nella frutta, fatta eccezione per gli agrumi. È importante per il sostegno del sistema immunitario e per sintetizzare gli aminoacidi, gli acidi grassi e gli zuccheri. Inoltre, contribuisce alla formazione degli ormoni e dei globuli bianchi e rossi e stimola le funzioni cerebrali. La seconda, invece, si trova negli alimenti di origine animale. Essa, oltre che nel metabolismo degli aminoacidi, acidi nucleici e grassi, è coinvolta nella produzione dei globuli rossi. Poi, contribuisce alla formazione del midollo osseo. Le indicate vitamine, quindi, sono importanti per combattere situazioni con stress e stanchezza all’arrivo dell’autunno. Veniamo, adesso ai minerali necessari nel cambio di stagione, che sono: potassio, ferro e magnesio. Soffermiamoci sull’utilità di ciascuno di essi, per affrontare al meglio il cambio di stagione.

Con stress e stanchezza all’arrivo dell’autunno meglio rafforzare il sistema immunitario

Il potassio è utile a regolare il metabolismo e a prevenire le malattie cardiovascolari. Il ferro è indispensabile per la produzione di emoglobina, la proteina che trasporta l’ossigeno nel sangue. Inoltre, aiuta a contrastare stanchezza e spossatezza. Il magnesio, infine, supporta l’apparato osseo e muscolare, aiuta a regolare il battito cardiaco e a controllare il glucosio nel sangue. Infine, resta importante continuare a bere almeno 2 litri di acqua al giorno, nonostante l’abbassamento delle temperature. Ciò per garantire all’organismo la giusta idratazione. Quando richiesto, infine, si può ricorrere agli integratori dei predetti elementi, se possibile, dietro indicazione medica.

