Ci sono dei luoghi meravigliosi in Italia dove poter trascorrere le proprie vacanze. In particolar modo, il Bel Paese offre delle fantastiche spiagge dove potersi rilassare, godendosi finalmente il mare e le belle giornate. Molti credono che per un mare cristallino e paradisiaco sia necessario andare ai Caraibi, oppure alle Maldive. Ma le cose non stanno assolutamente così. Infatti, ci sono alcune acque davvero incredibili che potrebbero sorprenderci e che potrebbero trovarsi proprio dietro casa nostra.

Spiaggia incredibile e mare cristallino, la Liguria ci regala una vera e propria chicca da non perdere per nessuna ragione

Sicuramente, tra le meravigliose spiagge che si possono trovare in Italia, non possiamo non pensare alla Sicilia. Qui, c’è uno scorcio fantastico che potrebbe farci sognare con le sue acque cristalline e la sua pace silenziosa e rilassante. Ma anche altre spiagge meno conosciute potrebbero regalarci un sogno davvero unico. Ce n’è una in particolare che si trova sull’Isola d’Elba, che è una vera e propria chicca per gli occhi, ed è la spiaggia di Remaiolo. Ma anche la Liguria, grazie al suo paesaggio mozzafiato, può regalarci delle sorprese incredibili. Tra queste, ritroviamo senza alcuna ombra di dubbio la spiaggia di Porto Pidocchio, una meraviglia che dovremmo correre a visitare il prima possibile.

Non ha niente da invidiare alle Maldive quest’incredibile spiaggia in Italia mai affollata che ci accoglierà in un’oasi di relax

Quando parliamo di Porto Pidocchio sul territorio ligure, ci stiamo confrontando con una pazzesca insenatura, molto profonda e altrettanto piccola. Questa viene abbracciata da rocce caratterizzate da colori molto scuri e da altezze davvero incredibili. Il motivo per cui dovremmo affrettarci a visitarla è molto semplice. Per colpa di una recente erosione, infatti, la spiaggia sta sparendo anno dopo anno. Dunque, se vogliamo godere della sua bellezza, dovremmo farlo prima che ciò avvenga.

L’acqua cristallina e il silenzio incredibile ci porteranno a vivere una giornata all’insegna del relax in un piccolo angolo paradisiaco. Inoltre, dovremo ricordarci che il luogo è raggiungibile solo con pista ciclabile. Per percorrerla, ci basterà partire da Porticciolo, altro luogo bellissimo che potrebbe regalarci diversi punti da visitare. Dunque, grazie a tutte queste caratteristiche appena elencate, possiamo davvero dire che non ha niente da invidiare alle Maldive questo lembo di costa che la Liguria ci dona.

