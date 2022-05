Quest’anno la festa della Repubblica del 2 giugno cade di giovedì. Chi vuole fare un super weekend può sfruttare questa scadenza per una mini vacanza di tre o quattro giorni. L’Italia da nord a sud offre centinaia di meravigliosi luoghi da visitare avendo qualche giorno di tempo e spendendo pochissimo. E allora ecco 4 luoghi splendidi ma poco conosciuti dove andare per una vacanza divertente ed emozionante super low cost.

Il ponte del 2 giugno può essere l’occasione per visitare dei luoghi meravigliosi ma poco conosciuti. Il vantaggio è di uscire dalle classiche affollate mete turistiche e di riuscire a fare una mini vacanza a costi veramente ridotti. Per esempio per chi vive nel centro o nel nord dell’Italia potrebbe sfruttare l’occasione per ammirare un fenomeno naturale unico nel suo genere. In Trentino, in Val Gardena, fino a metà giugno si può ammirare un meraviglioso lago patrimonio dell’Unesco che vive poche settimane.

4 fantastiche ed eccitanti idee super low cost per un’indimenticabile vacanza per il ponte del 2 giugno

Chi ama il lago può decidere di fare il giro del lago di Como fermandosi ogni notte in una località diversa. Una delle tappe consigliate è Nesso. Questa località si trova lungo la strada che costeggia la riva che va da Como a Bellagio. Nesso è un piccolissimo borgo affascinante e misterioso. L’orrido di Nesso e i resti del castello sono sicuramente le 2 attrazioni maggiori di questo piccolo centro.

Gli amanti della bicicletta che vivono nel Centro o nel Nord Italia potrebbero trascorrere una vacanza alternativa lungo la Riviera del Brenta. Qui i percorsi dedicati ai cicloturisti sono numerosi e permettono di visitare le meraviglie del posto spostandosi sulle 2 ruote. Per esempio, seguendo la ciclovia della seta è possibile scoprire ed ammirare le più belle ville palladiane.

Gli amanti del mare e delle atmosfere romantiche potrebbero dedicare qualche giorno a visitare le cinque Terre. Una tappa obbligata è sicuramente Riomaggiore il borgo più meridionale tra quelli che popolano questa zona. Questa località è perfetta per passare qualche giorno in relax ed avere il primo assaggio di mare. Inoltre si potrebbe andare anche a visitare Bussana Vecchia un borgo abbandonato ma che molti artisti hanno elevato a propria residenza.

Scendendo a sud, a Napoli, dopo un’immancabile visita alla città si può decidere di andare a Posillipo. Qui si può visitare la più incredibile delle 4 fantastiche ed eccitanti località di questo articolo, l’isola della Gaiola. Un’isola non molto conosciuta fuori dalla Campania e che i napoletani hanno soprannominato l’isola maledetta. Gaiola dista solamente pochi metri dalle coste di Posillipo. Il turista può raggiungerla con la barca oppure i più attivi possono arrivarci a nuoto dalla spiaggia.

