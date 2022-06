In estate, quando il colorito è dorato, difficilmente ci truccheremo. Pochi sanno, però, che un viso molto abbronzato può sembrare appiattito. I volumi appaiono ridimensionati. Il giusto make up può servire proprio a questo. Poi, ci sono le serate speciali, quando si desidera un qualcosa di diverso e di grande effetto. In questo articolo vedremo entrambe le opzioni.

Con questo trucco per l’estate 2022 sapremo valorizzare l’abbronzatura anche dopo i 50 anni

Per un make up che valorizzi l’abbronzatura senza coprirla potremmo optare per i seguenti passaggi. Come base sceglieremo una crema idratante ed opacizzante, meglio se con una texture in gel o spumosa. Applichiamo un primer aranciato per uniformare eventuali discromie della pelle, ossia zone in cui ci siamo abbronzate più o meno intensamente. In alternativa opteremo per una BB cream tono su tono. Ricordiamoci sempre che il correttore per le occhiaie non sarà il classico verde.

Con l’abbronzatura, il correttore sarà quello aranciato. Dovremo giocare molto con i volumi e al contempo opacizzare la pelle sudata. Sceglieremo quindi una terra o un blush da applicare nei punti strategici come il setto nasale, gli zigomi e la mascella. Colori come l’oro o il bronzo sono perfetti per dare volume e luce al volto con la tintarella. Se si tratti di un trucco estemporaneo allora trucchiamo gli occhi con una riga di eye liner e abbondante mascara.

Il trucco speciale

L’estate 2022 per quanto riguarda il trucco è un tripudio di colore. Sono tornati gli ombretti coloratissimi da sfoggiare al mare ma anche in città con una bella tintarella. Anche Alicia Keys, la celebre cantante statunitense ha lanciato, a maggio, una propria linea di make up. Tutti i prodotti sono disponibili in gamme coloratissime. Il make up è decisamente cambiato. Ora si punta a stupire. Le gemme da applicare nella zona perioculare sono un altro must have del trucco estivo. Non pensiamo, però, che sia un trucco riservato alle ventenni. Andie MacDowell ha brillato sulle passerelle del Festival di Cannes, con un look strepitoso. All’età di 64 anni, l’attrice ha sfoggiato un abito smeraldo in abbinamento a gemme verdi applicate sotto l’arcata inferiore delle ciglia.

Come si esegue

Per quanto riguarda gli ombretti prediligeremo i colori forti quindi fucsia, verde, blu elettrico, arancione, viola. Naturalmente andranno abbinati all’outfit. Anche per l’abbigliamento infatti, oltre al bianco, anche colori come il verde o il fucsia possono valorizzare la carnagione abbronzata. L’ombretto andrà applicato su tutta la palpebra e non dovrà esser sfumato. Per quanto riguarda i brillantini da applicare, basterà seguire le linee delle ciglia. Solitamente si dispongono o all’angolo interno oppure sulla coda dell’occhio.

Con questo trucco per l’estate 2022, la nostra abbronzatura risalterà ancora di più intensa.

