Altro che bianco, sarebbero questi gli insospettabili colori da indossare quando fa caldo per far risaltare l’abbronzatura e rimanere freschi

Siamo tutti d’accordo sul fatto che il bianco sia il colore principe per chi voglia sfoggiare una tintarella dorata. Ci sono però dei colori sottovalutati che sarebbero l’ideale per il periodo estivo. Per quanto riguarda i tessuti stampati, la fantasia che spopolerà in quest’estate 2022 sarà quella a righe o fruttata. Per quanto riguarda la tinta unita, invece, ecco quali sono le tendenze colore per mettere in risalto la tintarella.

Altro che bianco, sarebbero questi gli insospettabili colori da indossare quando fa caldo per far risaltare l’abbronzatura

Quante volte ci siamo sentiti ripetere “mai il nero in estate!”. Effettivamente dopo un anno di colori scuri indossati come una divisa durante l’inverno, almeno in vacanza desideriamo il colore. Il nero però potrebbe riservare dei vantaggi inaspettati quando fa caldo e non ci riferiamo al fatto che sfili la silhouette.

I vantaggi del nero

Per prima cosa rende invisibili gli orribili aloni di sudore. I colori chiari tendono a riflettere la luce e non la assorbono. I tessuti bianchi assorbono 3 volte in meno il calore e la luce rispetto ad un tessuto nero. I Beduini o le altre popolazioni del deserto sono soliti vestirsi di nero, però, non di bianco. Anche il manto degli animali segue tale regola: l’orso bianco è al polo non all’equatore.

A spiegarne il motivo è uno studio degli anni Ottanta pubblicato sulla rivista Nature. È vero che il nero assorbe molto le radiazioni del sole ma le rilascia nell’ambiente esterno molto più che il bianco. Il principio che regola questo meccanismo è quello della convenzione. Un oggetto che riceve calore diventa esso stesso fonte di calore verso l’esterno. L’importante però è che gli abiti non siano abiti stretti altrimenti annulleremmo il circolo d’aria e il meccanismo di fuoriuscita del calore.

Il giallo, il verde fluo e il turchese

Anche i toni del sole come il giallo valorizzano l’abbronzatura. Attenzione solo a quali tonalità usiamo: per il giallo, i toni decisi ocra o fluo. Il verde fluo crea un effetto ottico secondo cui la pelle ambrata ne risulterebbe valorizzata e addirittura potenziata. Il turchese, inoltre, è una nuance che ben si abbina con l’abbronzatura. Sia il verde che il turchese possono essere utilizzati in combinazione con ombretti o smalti.

Altro che bianco, sarebbero questi gli insospettabili colori da indossare. In estate, infatti, possiamo vestirci anche di nero, giallo o turchese. La nostra pelle dorata grazie alla tintarella ne risulterà valorizzata.

Lettura consigliata

Dimentichiamo i mollettoni o le code di cavallo perché saranno queste le pettinature di moda per l’estate 2022 dai 30 ai 50 anni