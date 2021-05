L’arrivo dell’estate porta con sé tanta allegria e voglia di vivere ma anche qualche piccolo fastidio. Tra questi, l’avvento di sciami di insetti che ci tormentano di giorno e di notte. Tra i più fastidiosi ci sono certamente le mosche, che sembrano captare ogni piccola fessura per entrarci dentro casa senza mai trovare la via d’uscita. Ma con questo pot-pourri di fiori e spezie terremo alla larga le mosche da porte e finestre e diremo addio ai loro fastidiosi ronzii. Si tratta di un rimedio del tutto naturale e facile da realizzare che non catturerà o ucciderà le mosche, semplicemente le terrà lontane da casa nostra.

Perché arrivano le mosche

La mosca è un insetto tanto fastidioso quanto diffuso. In verità non si manifesta soltanto in estate, ma durante tutto l’anno. È anche vero che i climi miti ne intensificano la proliferazione. Questi insetti vengono attirati prevalentemente dal cibo. Più precisamente hanno un debole per l’odore delle sostanze organiche in decomposizione. Per questo, sarebbe bene evitare che il cibo vada a male se vogliamo liberarci delle mosche. Una volta entrate in casa, possono deporre le loro uova. È sconcertante sapere che una mosca può depositare anche migliaia di uova in un giorno. Un motivo in più per mettere in pratica il seguente rimedio.

Vari sono i rimedi naturali per scacciare le mosche. Alcuni optano per l’aceto di vino bianco, altri per le foglie di eucalipto. Altri ancora per limone e chiodi di garofano. Ma un rimedio poco utilizzato e super efficace è creare un pot-pourri di fiori di lavanda essiccati e pepe, al quale possiamo aggiungere anche qualche goccia di olio essenziale (all’eucalipto è perfetto, altrimenti quello che più ci piace). Lasciamo il pot-pourri sui davanzali e le mosche, infastidite dall’odore, alzeranno i tacchi e andranno altrove.

