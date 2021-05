Magari sarà diventata anche una fobia, ma igienizzare ciò che tocchiamo ovunque non è poi una brutta cosa. Non è una gran consolazione ammetterlo, ma la pandemia ha riconsegnato al mondo il rispetto dell’igiene. Adesso, ovunque andiamo, troviamo i dispenser con la soluzione igienizzante. E , in questo articolo suggeriamo una spettacolare ma semplice soluzione detergente fai da te da portarsi ovunque e igienizzare ciò che tocchiamo. Potremo tenerla in macchina, ma anche in borsetta, trattandosi comunque di un prodotto non nocivo.

La soluzione igienizzante fatta in casa

Una spettacolare ma semplice soluzione detergente fai da te da portarsi ovunque e igienizzare ciò che tocchiamo, utilizzando:

acqua;

aceto;

detersivo per piatti.

Costo davvero limitato, tempo dichiarazione minimo, ma con la sicurezza di avere sempre con noi un prodotto pronto all’uso.

Come preparare la nostra soluzione

Per preparare la nostra soluzione basterà riciclare un flaconcino dotato di dosatore e seguire questa operazione:

prendiamo detersivo piatti e dell’aceto di vino tradizionale con la rapporto di proporzione di uno a due. Quindi, un bicchierino di aceto e due di detersivo;

possiamo fallo tranquillamente anche con l’aceto bianco, mantenendo la stessa identica efficienza;

mescoliamo assieme all’acqua e la nostra soluzione sarà pronta per pulire tutte le superfici che incontriamo, se non sono presenti degli igienizzanti.

Cosa fare se ci tagliamo in un luogo pubblico

Poniamo anche il caso, raro, ma che può capitare, di tagliarci o graffiarci in un luogo pubblico. Cosa dobbiamo fare, se non abbiamo con noi un kit medico? La prima cosa da fare e ovviamente quella di pulire la ferita o il graffio con sapone e acqua tiepida. Poi, ideale sarebbe avere un cerotto o una garza sterile per coprire immediatamente la ferita. Non dovremmo infatti esporla all’aperto. Dobbiamo stare molto attenti alla contaminazione batterica in agguato su tutti gli oggetti che potremmo andare a toccare. Per questo il consiglio è quello di portare con sé almeno dei cerotti. Non certo ingombranti e sempre pronti all’uso in casi come questo.

